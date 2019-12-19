Прототип Nintendo Play Station продадут с молотка в феврале

Оригинальный прототип PlayStation — Super Nintendo с подключенным приводом CD-ROM, созданный в рамках партнерства Sony и Nintendo, будет продан на аукционе Heritage в феврале 2020 года.

На этой приставке, известной как Play Station, можно играть в стандартные игры на картриджах Super Famicom, а также запускать их с CD-ROM. Разногласия между Nintendo и Sony привели к тому, что в 1991 году совместный проект был закрыт, а Sony продолжила разрабатывать собственную консоль PlayStation в 1994 году.

В 2009 году человек по имени Терри Диболд по незнанию купил прототип приставки на распродаже вещей бывшего руководителя Sony. В 2015 году его сын нашел приставку на чердаке, что вызвало большой ажиотаж среди коллекционеров и ценителей. С тех пор Диболд и его сын ездили с Nintendo Play Station по всему миру, выставляя ценный артефакт на разнообразных мероприятиях. Теперь, видимо, они решили монетизировать находку. Проще говоря — продать как можно дороже.

«Я не могу продолжать терять деньги, — говорит Диболд Котаку. — Я вложил в много денег в разъезды по выставкам. Каждое путешествие, которое мы предприняли, стоило нам личных денег».

Аукционный дом Heritage позиционирует себя как «крупнейший в мире аукцион для коллекционеров». Продавать игры он начал только в январе 2019 года. С тех пор на торги им были выставлены некоторые игры, которые ушли по рекордным ценам. Например, запечатанные копии The Legend of Zelda и Bubble Bobble были куплены почти за 20 000 долларов каждая (около 1,2 млн рублей), а запечатанный Donkey Kong 3 — за 30 000 долларов (почти 1,9 млн рублей). Рекорд установила копия Mega Man, за которую было заплачено 75 000 долларов (4,7 млн рублей).

Поэтому вполне вероятно, что на цена прототипа на аукционе достигнет заоблачных сумм. «Мы отказались от 1,2 миллиона долларов, которые нам предлагали в Норвегии», — рассказал Диболд, добавив, что заплатив налоги с этой суммы, разделив остаток пополам с сыном и погасив все свои долги он «ничего не получит».

Согласно сообщению Heritage, онлайн-аукцион, который начнется 27 февраля 2020 года, не будет иметь резервной цены на лот: «стоимость будет определять рынок».



