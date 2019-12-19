Прототип Nintendo Play Station продадут с молотка в феврале

Прототип Nintendo Play Station продадут с молотка в феврале

Оригинальный прототип PlayStation — Super Nintendo с подключенным приводом CD-ROM, созданный в рамках партнерства Sony и Nintendo, будет продан на аукционе Heritage в феврале 2020 года.

На этой приставке, известной как Play Station, можно играть в стандартные игры на картриджах Super Famicom, а также запускать их с CD-ROM. Разногласия между Nintendo и Sony привели к тому, что в 1991 году совместный проект был закрыт, а Sony продолжила разрабатывать собственную консоль PlayStation в 1994 году.

В 2009 году человек по имени Терри Диболд по незнанию купил прототип приставки на распродаже вещей бывшего руководителя Sony. В 2015 году его сын нашел приставку на чердаке, что вызвало большой ажиотаж среди коллекционеров и ценителей. С тех пор Диболд и его сын ездили с Nintendo Play Station по всему миру, выставляя ценный артефакт на разнообразных мероприятиях. Теперь, видимо, они решили монетизировать находку. Проще говоря — продать как можно дороже.

«Я не могу продолжать терять деньги, — говорит Диболд Котаку. — Я вложил в много денег в разъезды по выставкам. Каждое путешествие, которое мы предприняли, стоило нам личных денег».

Аукционный дом Heritage позиционирует себя как «крупнейший в мире аукцион для коллекционеров». Продавать игры он начал только в январе 2019 года. С тех пор на торги им были выставлены некоторые игры, которые ушли по рекордным ценам. Например, запечатанные копии The Legend of Zelda и Bubble Bobble были куплены почти за 20 000 долларов каждая (около 1,2 млн рублей), а запечатанный Donkey Kong 3 — за 30 000 долларов (почти 1,9 млн рублей). Рекорд установила копия Mega Man, за которую было заплачено 75 000 долларов (4,7 млн рублей).

Поэтому вполне вероятно, что на цена прототипа на аукционе достигнет заоблачных сумм. «Мы отказались от 1,2 миллиона долларов, которые нам предлагали в Норвегии», — рассказал Диболд, добавив, что заплатив налоги с этой суммы, разделив остаток пополам с сыном и погасив все свои долги он «ничего не получит».

Согласно сообщению Heritage, онлайн-аукцион, который начнется 27 февраля 2020 года, не будет иметь резервной цены на лот: «стоимость будет определять рынок».


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Sony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопкамиSony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопками
Спрос на игровые компьютеры в регионе EMEA растётСпрос на игровые компьютеры в регионе EMEA растёт
Консоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайнеКонсоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайне
Названа лучшая игра 2019 года по версии The Game AwardsНазвана лучшая игра 2019 года по версии The Game Awards
Time назвал Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller одними из самых важных гаджетов десятилетияTime назвал Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller одними из самых важных гаджетов десятилетия
Блок рекламы


Похожие новости
Консоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайнеКонсоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайне
Time назвал Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller одними из самых важных гаджетов десятилетияTime назвал Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller одними из самых важных гаджетов десятилетия
Хватит ждать PlayStation Vita 2 — Sony покончила с портативным рынкомХватит ждать PlayStation Vita 2 — Sony покончила с портативным рынком
PlayStation 5 и Xbox Scarlett могут получить скоростной твердотельный кеш наподобие OptanePlayStation 5 и Xbox Scarlett могут получить скоростной твердотельный кеш наподобие Optane
Раскрыта загадка сменных картриджей Sony: это не SSD для консоли PlayStation 5Раскрыта загадка сменных картриджей Sony: это не SSD для консоли PlayStation 5
Продажи Nintendo Switch в Великобритании подскочили на 30 % после выхода Pokemon Sword и ShieldПродажи Nintendo Switch в Великобритании подскочили на 30 % после выхода Pokemon Sword и Shield
Слухи: PlayStation 5 поступит в продажу 20 ноября 2020 годаСлухи: PlayStation 5 поступит в продажу 20 ноября 2020 года
Nintendo: портативная Switch Lite не мешает продажам гибридной SwitchNintendo: портативная Switch Lite не мешает продажам гибридной Switch
РоSSийская Playrix купила украинскую игровую студию Zagrava Games
PlayStation 5 прочат 8-ядерный процессор с частотой 3,2 ГГцPlayStation 5 прочат 8-ядерный процессор с частотой 3,2 ГГц
Последние новости
Подгружаем последние новости