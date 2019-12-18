Sony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопками

Sony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопками

Компания Sony Interactive Entertainment представила насадку для DualShock 4, которая позволит расширить функциональный аспект геймпада. Благодаря DualShock 4 Back Button Attachment контроллер получит две программируемые кнопки на задней стороне. Это очень удобное решение, которое применила Microsoft в Xbox Elite Wireless Controller и другие производители игровых аксессуаров.

Согласно описанию насадки, она будет обладать высокоточным OLED-экраном, на котором выводится информация о текущих настройках. Две задних кнопки смогут выполнять до 16 различных действий, чтобы обеспечить возможность прыгать, скользить или перезаряжаться без отрыва пальца от правого стика.

Выделенная кнопка позволит переназначить задние две кнопки на лету, а также сохранить и выбрать до трёх профилей настроек. Насадка закрывает порт 3,5мм для гарнитур, поэтому он располагается на ней самой. Напоследок Sony Interactive Entertainment заявила, что продукт был протестирован на «всех ваших любимых играх PlayStation 4 и PlayStation VR», а также создан с учётом эргономики DualShock 4.

Sony выпустит насадку для DualShock 4 с дополнительными кнопками

В США и Канаде запуск насадки состоится 23 января 2020 года. Стоить она будет $29,99.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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