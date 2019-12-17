Corsair купила производителя высококлассных игровых контроллеров SCUF Gaming

Corsair купила производителя высококлассных игровых контроллеров SCUF Gaming

Компания Corsair объявила о покупке компании SCUF Gaming — производителя высококлассных игровых контроллеров. Компании уже пришли к соглашению, и сделка должна быть закрыта в течение следующие 30 дней. Вместе с самой компанией Corsair получит обширный портфель патентов, который наверняка пригодится компании для дальнейшего расширения и развития своей игровой периферии.

Компания SCUF Gaming была создана в 2011 году. Ключевой особенностью контроллеров SCUF, которая выгодно отличает их от привычных геймпадов, является их модульная конструкция. Это позволяет выбрать контроллер именно с теми характеристиками, дизайном и конструкцией, которые нужны конкретному пользователю. Компания предлагает широкий набор компонентов для кастомизации, в том числе различные стики, кнопки, D-пады, переключатели и т.д.

SCUF Gaming удалось радикально переработать привычный дизайн контроллера, сделав его более удобным и лучше подходящим для тяжёлых современных игр. По словам разработчиков, их контроллеры оптимизированы таким образом, чтобы пользователю приходилось совершать как можно меньше движений руками, что даёт преимущество в скоростных играх.

Corsair купила производителя высококлассных игровых контроллеров SCUF Gaming

Теперь SCUF Gaming станет отдельным брендом в ассортименте Corsair. Сотрудники компании хоть и перейдут под начало более крупной компании, но продолжат работать в прежнем головном офисе в Атланте и в региональных офисах. Также Corsair продолжит исполнять обязательства по вопросам гарантии и технической поддержки уже проданных контроллеров.

Финансовая сторона сделки Corsair и SCUF не раскрывается.

В конце отметим, что за последнее время компания Corsair приобрела ещё несколько довольно крупных компаний, специализирующихся на игровом оборудовании. Речь идёт о производителе мощных игровых систем Origin PC и компании Elgato, производящей карты захвата и другое оборудование для стриминга.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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