Консоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайне

Консоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайне

В Интернете уже публиковались концептуальные рендеры игровой консоли Sony PlayStation 5 в нескольких вариантах. Теперь предложена ещё одна версия дизайна устройства.

На этот раз на изображениях можно видеть приставку в угловатом корпусе. В боковых частях предусмотрена перфорация для отвода тепла от кастомизированного процессора AMD и других высокопроизводительных компонентов.

Консоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайне

Во фронтальной части корпуса можно заметить прорезь для загрузки оптических дисков. Кроме того, спереди размещена кнопка включения/выключения питания. На верхней панели красуется логотип PlayStation.

Консоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайне

Судя по рендерам, консоль может использоваться в горизонтальной и вертикальной ориентациях. Устройство показано на изображениях в классическом чёрном цвете.

Консоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайне

Каким будет окончательный дизайн PlayStation 5, пока не ясно. Достоверно известно, что для устройства проектируется новый контроллер с тактильной обратной связью. Консоль выйдет на коммерческий рынок в конце следующего года.

Ранее также сообщалось, что в перспективе Sony выпустит более мощную Pro-версию PlayStation 5. Этот вариант поступит в продажу не ранее 2023 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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