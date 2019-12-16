Microsoft показала новый Xbox

Компания Microsoft впервые показала внешность своей новой игровой консоли и, кроме того, раскрыла ее имя — Xbox Series X (хотя ранее приставка была известна под названием Project Scarlett).

Новая консоль получила довольно необычный дизайн — внешне она напоминает системный блок стационарного компьютера. Как указывает Фил Спенсер (Phil Spencer), руководитель игрового направления Microsoft , такой дизайн позволил компании сделать приставку нового поколения в четыре раза более мощной, чем Xbox One X, — «наиболее тихим и эффективным способом» (указывается, что консоль будет не громче One X). Размещать консоль горизонтально не обязательно — имеется поддержка и горизонтальной ориентации.

Согласно Gamespot, Series X в ширину примерно такая же, как контроллер Xbox One, при том что в высоту приставка больше практически в три раза. Она имеет поддержку дисков, а логотип Xbox на одной из сторон — это кнопка включения.

Microsoft указывает, что Xbox Series X способен выводить картинку в 4K при 60 кадрах в секунду (и — потенциально — до 120 к/с); при этом указывается способность консоли выводить картинку и в разрешении 8K. Консоль будет оборудована, в частности, твердотельным запоминающим устройство нового поколения, которое, согласно Microsoft , позволит серьезно снизить время загрузки.

Помимо консоли, Microsoft рассекретила и новый геймпад — Xbox Wireless Controller; он будет идти в комплекте с консолью нового поколения. На презентации также была представлена первая игра для Series X — Senua’s Saga: Hellblade II.

Microsoft не назвала конкретной даты выхода новинки — известно лишь, что она должна выйти в конце 2020 года.



