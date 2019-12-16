Time назвал Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller одними из самых важных гаджетов десятилетия

Time назвал Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller одними из самых важных гаджетов десятилетия

Журнал Time назвал Nintendo Switch одним из 10 лучших гаджетов за последние 10 лет.

В конце года журнал Time выделил лучшие гаджеты за последние 10 лет, от iPad 2010 года до адаптивного контроллера Xbox 2018 года. И во второй раз за это десятилетие издание отметило Nintendo Switch. Ранее консоль была упомянута Time в топ-25 лучших инноваций 2017 года.

«Когда дело доходит до игр на ходу, никто не может превзойти Nintendo, начиная с Game Boy 1989 года, — написал Time. — Но выпуск гибридной Nintendo Switch в 2017 году, на которой вы можете играть в портативном режиме, либо подключить к телевизору, может стать самым важным вкладом компании в гейминг. По сравнению с конкурентами, она легко забирает корону самой важной игровой консоли десятилетия. Поклонники просят разработчиков выпустить их следующие игры на Switch. Её мобильность, вдохновлённая смартфоном, в сочетании с постоянно растущей библиотекой блокбастеров, независимых и старых франшиз Nintendo, заставляет думать о Switch как о кульминации идеи Nintendo о том, какими должны быть игры».

Time назвал Nintendo Switch и Xbox Adaptive Controller одними из самых важных гаджетов десятилетия

Но Nintendo Switch не единственное игровое устройство, которое попало в список. Адаптивный контроллер Xbox, созданный для геймеров с ограничениями, был очень тепло принят сообществом. Такие игроки долгое время игнорировались индустрией и, как пишет Time, издание было бы очень радо, если бы другие компании копировали решение Microsoft.

«Microsoft работала вместе с такими организациями, как Фонд детского церебрального паралича и Благотворительный фонд AbleGamers, чтобы спроектировать всё, от огромных кнопок на лицевой стороне контроллера до доступной упаковки. Благодаря более чем десятку портов для подключения вспомогательных контроллеров, кнопок и джойстиков, а также его совместимости с консолями Xbox One и ПК с Windows, адаптивный контроллер Xbox является одним из самых важных событий в игровой индустрии и должен вызвать улыбку на лице любого человека», — написал Time.

Полный список вы можете увидеть ниже. Time не распределил устройства по местам. Вместо этого журнал назвал их в хронологическом порядке по дате поступления в продажу.

  • Apple iPad (2010);
  • Tesla Model S (2012);
  • Raspberry Pi (2012);
  • Google Chromecast (2013);
  • DJI Phantom (2013);
  • Amazon Echo (2014);
  • Apple Watch (2015);
  • Apple AirPods (2016);
  • Nintendo Switch (2017);
  • Xbox Adaptive Controller (2018).


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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