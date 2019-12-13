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2019-12-13
Названа лучшая игра 2019 года по версии The Game Awards
13 декабря в Лос-Анджелесе, США, состоялась церемония знаменитой ежегодной премии The Game Awards (по значимости для игровой индустрии ее считают сопоставимой с «Оскаром» для кинематографа). В ходе церемонии стали известны лучшие игры по версии премии в различных категориях, в том числе в номинации на лучшую игру 2019 года. Ниже можно ознакомиться с победителями в различных номинациях:
- Игра года — Sekiro: Shadows Die Twice
- Лучшая работа геймдиректора — Death Stranding
- Лучшая поддерживаемая игра — Fortnite
- Лучшее игровое повествование — Disco Elysium
- Лучшее визуальное оформление — Control
- Лучший саундтрек — Death Stranding
- Лучшее звуковое оформление — Call of Duty: Modern Warfare
- Лучшая актёрская игра — Мадс Миккельсон в роли Клиффа в Death Stranding
- Игра, оказавшая наибольшее социальное влияние — Gris
- Лучшая независимая игра — Disco Elysium
- Лучшая мобильная игра — Call of Duty: Mobile
- Лучшая VR/AR игра — Beat Saber
- Лучшая экшн-игра — Devil May Cry 5
- Лучшая приключенческая экшен-игра — Sekiro: Shadows Die Twice
- Лучшая игра в жанре RPG — Disco Elysium
- Лучший файтинг — Super Smash Bros. Ultimate
- Лучшая семейная игра — Luigi’s Mansion 3
- Лучшая стратегия — Fire Emblem: Three Houses
- Лучшая спортивная/гоночная игра — Crash Team Racing Nitro-Fueled
- Лучшая многопользовательская игра — Apex Legends
- Лучший дебют инди-разработчика — ZA/UM за Disco Elysium
- Лучшая поддержка сообщества — Destiny 2
- Контент-мейкер года — Майкл «Shroud» Гжесик
- Голос игроков — Fire Emblem: Three Houses?
В разделе киберспорта были представлены следующие номинации (указаны с победителями):
- Лучшая киберспортивная игра — League of Legends
- Лучший киберспортсмен — Кайл «Bugha» Гирсфорф
- Лучшая киберспортивная команда — G2 Esports
- Лучший киберспортивный тренер — Дэнни «Zonic» Соренсен
- Лучшее киберспортивное мероприятие — League of Legends World Championship 2019
- Лучший киберспортивный ведущий — Эфье «sjokz» Депоортере
Олег Писарев, Supreme2.Ru