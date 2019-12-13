Названа лучшая игра 2019 года по версии The Game Awards

Названа лучшая игра 2019 года по версии The Game Awards

13 декабря в Лос-Анджелесе, США, состоялась церемония знаменитой ежегодной премии The Game Awards (по значимости для игровой индустрии ее считают сопоставимой с «Оскаром» для кинематографа). В ходе церемонии стали известны лучшие игры по версии премии в различных категориях, в том числе в номинации на лучшую игру 2019 года. Ниже можно ознакомиться с победителями в различных номинациях:

  • Игра года — Sekiro: Shadows Die Twice
  • Лучшая работа геймдиректора — Death Stranding
  • Лучшая поддерживаемая играFortnite
  • Лучшее игровое повествование — Disco Elysium
  • Лучшее визуальное оформление — Control
  • Лучший саундтрек — Death Stranding
  • Лучшее звуковое оформление — Call of Duty: Modern Warfare
  • Лучшая актёрская играМадс Миккельсон в роли Клиффа в Death Stranding
  • Игра, оказавшая наибольшее социальное влияние — Gris
  • Лучшая независимая играDisco Elysium
  • Лучшая мобильная играCall of Duty: Mobile
  • Лучшая VR/AR играBeat Saber
  • Лучшая экшн-игра — Devil May Cry 5
  • Лучшая приключенческая экшен-игра — Sekiro: Shadows Die Twice
  • Лучшая игра в жанре RPG — Disco Elysium
  • Лучший файтинг — Super Smash Bros. Ultimate
  • Лучшая семейная играLuigi’s Mansion 3
  • Лучшая стратегия — Fire Emblem: Three Houses
  • Лучшая спортивная/гоночная играCrash Team Racing Nitro-Fueled
  • Лучшая многопользовательская играApex Legends
  • Лучший дебют инди-разработчика — ZA/UM за Disco Elysium
  • Лучшая поддержка сообщества — Destiny 2
  • Контент-мейкер года — Майкл «Shroud» Гжесик
  • Голос игроков — Fire Emblem: Three Houses?

В разделе киберспорта были представлены следующие номинации (указаны с победителями):

  • Лучшая киберспортивная играLeague of Legends
  • Лучший киберспортсмен — Кайл «Bugha» Гирсфорф
  • Лучшая киберспортивная команда — G2 Esports
  • Лучший киберспортивный тренер — Дэнни «Zonic» Соренсен
  • Лучшее киберспортивное мероприятие — League of Legends World Championship 2019
  • Лучший киберспортивный ведущий — Эфье «sjokz» Депоортере


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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