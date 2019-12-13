Названа лучшая игра 2019 года по версии The Game Awards

13 декабря в Лос-Анджелесе, США , состоялась церемония знаменитой ежегодной премии The Game Awards (по значимости для игровой индустрии ее считают сопоставимой с «Оскаром» для кинематографа). В ходе церемонии стали известны лучшие игры по версии премии в различных категориях, в том числе в номинации на лучшую игру 2019 года. Ниже можно ознакомиться с победителями в различных номинациях:

Игра года — Sekiro: Shadows Die Twice

Лучшая работа геймдиректора — Death Stranding

Лучшая поддерживаемая игра — Fortnite

Лучшее игровое повествование — Disco Elysium

Лучшее визуальное оформление — Control

Лучший саундтрек — Death Stranding

Лучшее звуковое оформление — Call of Duty: Modern Warfare

Лучшая актёрская игра — Мадс Миккельсон в роли Клиффа в Death Stranding

Игра, оказавшая наибольшее социальное влияние — Gris

Лучшая независимая игра — Disco Elysium

Лучшая мобильная игра — Call of Duty: Mobile

Лучшая VR/AR игра — Beat Saber

Лучшая экшн-игра — Devil May Cry 5

Лучшая приключенческая экшен-игра — Sekiro: Shadows Die Twice

Лучшая игра в жанре RPG — Disco Elysium

Лучший файтинг — Super Smash Bros. Ultimate

Лучшая семейная игра — Luigi’s Mansion 3

Лучшая стратегия — Fire Emblem: Three Houses

Лучшая спортивная/гоночная игра — Crash Team Racing Nitro-Fueled

Лучшая многопользовательская игра — Apex Legends

Лучший дебют инди-разработчика — ZA/UM за Disco Elysium

Лучшая поддержка сообщества — Destiny 2

Контент-мейкер года — Майкл «Shroud» Гжесик

Голос игроков — Fire Emblem: Three Houses?

В разделе киберспорта были представлены следующие номинации (указаны с победителями):

Лучшая киберспортивная игра — League of Legends

Лучший киберспортсмен — Кайл «Bugha» Гирсфорф

Лучшая киберспортивная команда — G2 Esports

Лучший киберспортивный тренер — Дэнни «Zonic» Соренсен

Лучшее киберспортивное мероприятие — League of Legends World Championship 2019

Лучший киберспортивный ведущий — Эфье «sjokz» Депоортере



