Kotaku рассказал об играх запуска PS5 на PS4 и полезной функции консолей следующего поколения

Kotaku рассказал об играх запуска PS5 на PS4 и полезной функции консолей следующего поколения

По слухам от редактора Kotaku Джейсона Шрайера (Jason Schreier), игры запуска PlayStation 5 не будут воспроизводиться на PlayStation 4. Несмотря на то, что это традиционная практика в случае новых консолей, многие геймеры надеялись на обратное. Впрочем, судя по всему, Microsoft будет продолжать поддержку Xbox One (как минимум, модель X) и выпускать на неё игры следующего поколения.

Во время последнего подкаста Kotaku Splitscreen Джейсон Шрайер рассказал о консолях следующего поколения. Он заявил, что слышал об играх запуска PlayStation 5, и подтвердил, что они будут доступны только на новой системе. Полный подкаст можно прослушать, перейдя сюда. Разговор о следующем поколении начинается примерно на 25-й минуте.

Kotaku рассказал об играх запуска PS5 на PS4 и полезной функции консолей следующего поколения

Шрайер добавил, что не знает, какие планы у Microsoft, но он предполагает, что игры запуска Project Scarlett будут нацелены на новую консоль, а также ПК и Xbox One, как в случае с уже анонсированной Halo Infinite. Редактор Kotaku также раскрыл интересную информацию о доступности консолей следующего поколения. По-видимому, будут варианты воспроизведения проектов в течение очень короткого промежутка времени и долгосрочной паузы без каких-либо проблем, как это происходит на Netflix и других сервисах потокового видео. Сейчас данная функция работает в рамках спящего режима и лишь с последней запущенной игрой.

PlayStation 5 и следующая консоль Xbox выпустят в продажу в предпраздничный период 2020 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Хватит ждать PlayStation Vita 2 — Sony покончила с портативным рынкомХватит ждать PlayStation Vita 2 — Sony покончила с портативным рынком
Kotaku рассказал об играх запуска PS5 на PS4 и полезной функции консолей следующего поколенияKotaku рассказал об играх запуска PS5 на PS4 и полезной функции консолей следующего поколения
Блок рекламы


Похожие новости
PS5, возможно, сможет запускать игры всех четырёх прежних поколений PlayStationPS5, возможно, сможет запускать игры всех четырёх прежних поколений PlayStation
Nintendo активно нарастила продажи консолей накануне запуска новых моделейNintendo активно нарастила продажи консолей накануне запуска новых моделей
В полку ретро-консолей прибыло: Konami представила Turbografx-16 MiniВ полку ретро-консолей прибыло: Konami представила Turbografx-16 Mini
Na’Vi запускают обучающий буткемп по CS:GO. Лучших игроков возьмут в юношеский состав NAVI.Junior
В AMD считают, что PlayStation нового поколения предложит нечто особенноеВ AMD считают, что PlayStation нового поколения предложит нечто особенное
Google Stadia сможет запускать игры в 4K и 60 fps при скорости интернета 35 Мбит/сGoogle Stadia сможет запускать игры в 4K и 60 fps при скорости интернета 35 Мбит/с
Эволюция игровых консолей Nintendo: видеоЭволюция игровых консолей Nintendo: видео
К моменту выхода PlayStation 5 Sony продаст более 100 млн консолей PS4К моменту выхода PlayStation 5 Sony продаст более 100 млн консолей PS4
Xbox нового поколения: 1-Тбайт SSD NVMe, 16 Гбайт GDDR6 и трассировка лучейXbox нового поколения: 1-Тбайт SSD NVMe, 16 Гбайт GDDR6 и трассировка лучей
Sony продала 90 млн консолей PlayStation 4Sony продала 90 млн консолей PlayStation 4
Последние новости
Подгружаем последние новости