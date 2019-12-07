Kotaku рассказал об играх запуска PS5 на PS4 и полезной функции консолей следующего поколения

По слухам от редактора Kotaku Джейсона Шрайера (Jason Schreier), игры запуска PlayStation 5 не будут воспроизводиться на PlayStation 4. Несмотря на то, что это традиционная практика в случае новых консолей, многие геймеры надеялись на обратное. Впрочем, судя по всему, Microsoft будет продолжать поддержку Xbox One (как минимум, модель X) и выпускать на неё игры следующего поколения.

Во время последнего подкаста Kotaku Splitscreen Джейсон Шрайер рассказал о консолях следующего поколения. Он заявил, что слышал об играх запуска PlayStation 5, и подтвердил, что они будут доступны только на новой системе. Полный подкаст можно прослушать, перейдя сюда. Разговор о следующем поколении начинается примерно на 25-й минуте.

Шрайер добавил, что не знает, какие планы у Microsoft , но он предполагает, что игры запуска Project Scarlett будут нацелены на новую консоль, а также ПК и Xbox One, как в случае с уже анонсированной Halo Infinite. Редактор Kotaku также раскрыл интересную информацию о доступности консолей следующего поколения. По-видимому, будут варианты воспроизведения проектов в течение очень короткого промежутка времени и долгосрочной паузы без каких-либо проблем, как это происходит на Netflix и других сервисах потокового видео. Сейчас данная функция работает в рамках спящего режима и лишь с последней запущенной игрой.

PlayStation 5 и следующая консоль Xbox выпустят в продажу в предпраздничный период 2020 года.



