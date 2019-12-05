Хватит ждать PlayStation Vita 2 — Sony покончила с портативным рынком

Общаясь с GameInformer по случаю юбилея PlayStation, президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) кратко обратил своё внимание на PlayStation Vita.

В обширном разговоре GameInformer о семействе консолей PlayStation были кратко упомянуты как PlayStation Vita, так и её предшественник PlayStation Portable. Комментарий Райана был вполне однозначным: «PlayStation Vita была блестящей во многих отношениях, и фактический игровой опыт был отличным, но очевидно, что это бизнес, в котором мы больше не участвуем».

Истинный конец PlayStation Vita наступил в начале этого года, когда в марте Sony Interactive Entertainment закончила производство портативной консоли, что совпало с ранее объявленной датой окончания раздачи бесплатных игр для неё подписчикам PlayStation Plus. С марта 2019 года в ежемесячной подборке сервиса предлагаются лишь проекты для PlayStation 4.

Бывший президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment Эндрю Хаус (Andrew House) также сказал GameInformer, что Кен Кутараги (Ken Kutaragi) «особенно неохотно» выходил на портативный рынок с PlayStation Portable. По словам Хауса, Кутараги (тогда председатель Sony Computer Entertainment) точно предсказал, как смартфоны перевернут рынок мобильных игр: «Я думаю, что он действительно предвидел рост смартфонов, прежде чем кто-либо услышал об iPhone. Я помню, как он говорил о том, что произойдёт конвергенция всех форм медиа и развлечений в единое коммуникационное устройство».

В 2017 году сам Хаус продолжал ссылаться на распространённость смартфонов в качестве одной из причин, по которой Sony не захотела конкурировать с Nintendo Switch.



