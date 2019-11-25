Пользователи Google Stadia жалуются на перегрев брелоков Chromecast Ultra

Некоторые первые пользователи службы облачных игр Google Stadia сообщают, что их брелоки Chromecast Ultra становятся чрезвычайно горячими, что вынуждает систему завершать работу в середине игры без сохранения прогресса. «Я был в процессе боя в Destiny 2, когда внезапно мой Chromecast умер и потерял связь с сетью, — написал пользователь Reddit под псевдонимом armadeon7479 в ветке Stadia. — Я пошёл, чтобы отключить его от источника питания, и он был очень горячим. Кто-нибудь ещё испытывал проблемы перегрева с новыми Chromecast Ultra, которые поставляются в комплекте со Stadia Founder's Edition? Я не видел других сообщений об этом».

«Спасибо, что обратили на это наше внимание, — ответила представитель Google . — Мы знаем, что любое нагревание устройства может вызывать беспокойство, но мы можем подтвердить, что у Chromecast Ultra нет проблемы с тепловым перегревом. При обычном использовании (например, при просмотре видео на YouTube) поверхность устройства может нагреваться до чувствительной, но так задумано. Команда провела обширное тестирование аппаратного обеспечения, сервисов и игр, включая тесты длительной игры Stadia и видеосеансов, и не обнаружила проблем с отключением при перегреве».

Однако пользователей не убедили такие доводы поискового гиганта. «У меня не получается запустить игру на Chromecast дольше 10 минут, прежде чем брелок отключается из-за перегрева! — сообщил другой пользователь под ником Raiotech. — Очевидно, что у клиентов, которые вас поддерживают и заплатили за запуск новой технологии, возникли проблемы, и вы ответили отрицанием проблемы. Так вы не убедите людей оставаться на вашей платформе и доверять покупке у вас вещей. Нет ничего совершенного — может быть, это плохая партия Chromecast Ultra с завода. Что бы это ни было, признайте, что есть проблема, и устраните её».

«Я хочу отметить, что когда всё работает, Stadiaфункционирует великолепно, и я хочу, чтобы платформа была успешной, — ответил armadeon7479. — Тем не менее, вы не можете сказать, что проблема не существует, когда я ясно испытал её, и другие пользователи заявляют, что это проблема Chromecast Ultra, которая возникла раньше Stadia. Она, как оказалось, настолько распространена, что некоторые люди вынуждены были придумать их собственные самодельные радиаторы».

«Мой брелок был ужасно горячим, и отключался после игры в течение 20 минут. Теперь он даже не подключается к моей домашней учётной записи», — сказал ultv336. А некий XHeavygunX добавил: «У меня тоже брелок сильно греется по ощущениям просто из-за просмотра Netflixв 4Kили при исполнении игры в Stadia. Прошлой ночью я волновался, что он может загореться, потому что моя жена испугалась, когда случайно коснулась Chromecast, так что я отключил брелок так скоро, как мог».

На момент написания, представители Google не вернулись в ветку, чтобы предложить дальнейшую поддержку или дать какие-либо советы.



