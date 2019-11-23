Раскрыта загадка сменных картриджей Sony: это не SSD для консоли PlayStation 5

Раскрыта загадка сменных картриджей Sony: это не SSD для консоли PlayStation 5

Ресурс LetsGoDigital разобрался с предназначением загадочных сменных картриджей, патентуемых компанией Sony Interactive Entertainment.

Около полутора недель назад, напомним, появилась информация, что Sony разрабатывает некий картридж, внешне напоминающий картриджи для классических игровых приставок вроде восьмибитной Dendy. Позднее стали высказываться предположения, что в таком виде будут выпускаться сменные твердотельные накопители для будущей флагманской консоли PlayStation 5.

Однако теперь обнародованы совсем другие сведения. Как показано в рекламном ролике (см. ниже), загадочные картриджи предназначены для детской игровой системы Sony toio, а вовсе не для PlayStation 5.

Раскрыта загадка сменных картриджей Sony: это не SSD для консоли PlayStation 5

Концепция toio предусматривает управление небольшими роботизированными кубиками, на которые можно закрепить, например, кузов игрушечной машинки. Такие автомобильчики смогут передвигаться, скажем, по специальным матам с изображением улиц, дорог, домов и пр. Управление осуществляется при мощи кольцеобразного контроллера, напоминающего автомобильный руль.

Таким образом, приставка PlayStation 5, которая поступит на рынок в следующем году, по всей видимости, обойдётся без сменных твердотельных накопителей. Что касается встроенного SSD, то его вместимость составит 2 Тбайт.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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Раскрыта загадка сменных картриджей Sony: это не SSD для консоли PlayStation 5Раскрыта загадка сменных картриджей Sony: это не SSD для консоли PlayStation 5
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