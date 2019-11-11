Sony патентует загадочный игровой картридж: возможно, проектируется секретная консоль

Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что корпорация Sony Interactive Entertainment патентует новый картридж для загадочного игрового устройства.

Информация о разработке обнародована на сайте Национального института промышленной собственности Бразилии (INPI). Нужно отметить, что именно это ведомство ранее рассекретило возможный дизайн игровой консоли Sony PlayStation 5.

Как можно видеть на единственном доступном изображении, игровой картридж имеет достаточно большую толщину. Внешне он напоминает картриджи для классических игровых приставок вроде восьмибитной Dendy (аппаратный клон NES).

В качестве изобретателя нового продукта значится Юджин Морисава (Yujin Morisawa), арт-директор Sony Interactive Entertainment. Именно он, как отмечается, ответственен за все продукты, имеющие отношение к бренду PlayStation.

Таким образом, не исключено, что Sony проектирует некое секретное игровое устройство, которое может выйти на коммерческий рынок под маркой PlayStation. С другой стороны, описанный в патентной документации игровой картридж может остаться очередной «бумажной» разработкой, которой не суждено увидеть свет.

Добавим, что в конце следующего года в продажу поступит игровая консоль Sony нового поколения — PlayStation 5. Она получит 7-нм платформу на базе Zen 2 и Navi, поддержку трассировки лучей и скоростной твердотельный накопитель.



