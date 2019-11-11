Sony патентует загадочный игровой картридж: возможно, проектируется секретная консоль

Sony патентует загадочный игровой картридж: возможно, проектируется секретная консоль

Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что корпорация Sony Interactive Entertainment патентует новый картридж для загадочного игрового устройства.

Информация о разработке обнародована на сайте Национального института промышленной собственности Бразилии (INPI). Нужно отметить, что именно это ведомство ранее рассекретило возможный дизайн игровой консоли Sony PlayStation 5.

Как можно видеть на единственном доступном изображении, игровой картридж имеет достаточно большую толщину. Внешне он напоминает картриджи для классических игровых приставок вроде восьмибитной Dendy (аппаратный клон NES).

В качестве изобретателя нового продукта значится Юджин Морисава (Yujin Morisawa), арт-директор Sony Interactive Entertainment. Именно он, как отмечается, ответственен за все продукты, имеющие отношение к бренду PlayStation.

Sony патентует загадочный игровой картридж: возможно, проектируется секретная консоль

Таким образом, не исключено, что Sony проектирует некое секретное игровое устройство, которое может выйти на коммерческий рынок под маркой PlayStation. С другой стороны, описанный в патентной документации игровой картридж может остаться очередной «бумажной» разработкой, которой не суждено увидеть свет.

Добавим, что в конце следующего года в продажу поступит игровая консоль Sony нового поколения — PlayStation 5. Она получит 7-нм платформу на базе Zen 2 и Navi, поддержку трассировки лучей и скоростной твердотельный накопитель.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Sony патентует загадочный игровой картридж: возможно, проектируется секретная консольSony патентует загадочный игровой картридж: возможно, проектируется секретная консоль
Блок рекламы


Похожие новости
Analogue Pocket — мечта ретрогеймера с поддержкой картриджей Game Boy, GBC, GBA, Atari Lynx и других системAnalogue Pocket — мечта ретрогеймера с поддержкой картриджей Game Boy, GBC, GBA, Atari Lynx и других систем
PS5, возможно, сможет запускать игры всех четырёх прежних поколений PlayStationPS5, возможно, сможет запускать игры всех четырёх прежних поколений PlayStation
Игровой контроллер Razer Raion подходит для PlayStation 4 и ПКИгровой контроллер Razer Raion подходит для PlayStation 4 и ПК
Nintendo готовит стационарную консоль Switch 2 на чипе NVIDIA Tegra XavierNintendo готовит стационарную консоль Switch 2 на чипе NVIDIA Tegra Xavier
Слухи: Sony выпустит PlayStation 5 Pro вместе с базовой версией консолиСлухи: Sony выпустит PlayStation 5 Pro вместе с базовой версией консоли
Запатентован дизайн новой игровой консоли Sony. PlayStation 5 будет такой?Запатентован дизайн новой игровой консоли Sony. PlayStation 5 будет такой?
Microsoft анонсировала консоль Xbox Project Scarlett с поддержкой игры в 8K при 120 к/сMicrosoft анонсировала консоль Xbox Project Scarlett с поддержкой игры в 8K при 120 к/с
Игровой стриминг Google Stadia — объявлены цены и подробности работыИгровой стриминг Google Stadia — объявлены цены и подробности работы
Panic анонсировала мобильную консоль Playdate с черно-белым экраномPanic анонсировала мобильную консоль Playdate с черно-белым экраном
Консоль Sony PlayStation 5 для разработчиков получила 32 ГБ ОЗУ GDDR6 и SSD на 2 ТБКонсоль Sony PlayStation 5 для разработчиков получила 32 ГБ ОЗУ GDDR6 и SSD на 2 ТБ
Последние новости
Подгружаем последние новости