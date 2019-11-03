Nintendo: портативная Switch Lite не мешает продажам гибридной Switch

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) поделился, что Nintendo Switch Lite не каннибализирует продажи гибридной модели Nintendo Switch.

Более компактная и лёгкая Nintendo Switch Lite является портативной версией Switch, которая не поддерживает отображение игр на ТВ. Запуск консоли состоялся во всём мире в сентябре. Она хорошо расходится. Фурукава опубликовал график (к сожалению, доступен в низком разрешении), в котором отображены еженедельные продажи Switch Lite по сравнению с Switch.

«Глядя на первые показатели, я бы сказал, что Nintendo Switch Lite генерирует свой собственный спрос, не оказывая отрицательного влияния на тенденции продаж Nintendo Switch, — сказал Фурукава. — На самом деле, продажи Nintendo Switch (показаны серым цветом) заметно выросли в течение недели после запуска Nintendo Switch Lite. Это было на той же неделе, что и выпуск Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition и запуск особого издания Nintendo Switch в стилистике Dragon Quest на японском рынке».

«Кроме того, пул потребителей, покупающих Nintendo Switch Lite в течение начального периода запуска, включает не только пользователей, покупающих её в качестве своей первой системы, но и большое количество потребителей, покупающих её в качестве своей второй системы из семейства Nintendo Switch, — сказал он. — Среди тех потребителей, что покупают Nintendo Switch Lite в качестве второй системы, одни так делают, чтобы [у другого члена семьи была своя консоль], в то время как другие предпочитают покупать Nintendo Switch Lite из-за компактности и лёгкости, [что позволяет более удобно ей пользоваться на ходу]».



