В Буковеле пройдет Minor по Dota 2. Как украинской компании удалось получить право на его проведение

Компания WePlay! Esports проведет второй Minor по Dota 2 в Украине – WePlay! Bukovel Minor 2020. Он пройдет с 9 по 12 января и, что примечательно, локация не Киев , а Буковель. Редактор AIN.UA узнал у директора по развитию бизнеса WePlay! Esports Дмитрия Карпенко, насколько сложно получить право на проведение ивента из официального календаря DPC-сезона, почему Буковель и сколько это стоит.

Дмитрий Карпенко: фото – WePlay! Esports



Как удалось заполучить Minor? Насколько давно подавали заявку и за счет чего, по вашему мнению, ее одобрили?

Получить «Минор», как и любой другой официальный турнир Valve, нелегко. Есть два условных этапа, которые требуют от компании-претендента определенной квалификации, подтвержденной через реализованные проекты. Первый — заслужить доверие аудитории. Если ты сделал что-то ценное для комьюнити, Valve точно обратит на это внимание. В список участников тендера нас отобрали в конце этой зимы, весной мы получили тендерный запрос, а о том, что нам доверили проведение «Минора», мы узнали в конце лета. К тому моменту мы уже провели десять турниров и трансляций и были первыми, кто организовал турнир по Artifact, когда игра только вышла в продажу. После этого мы также делали один проект по прямому заказу от Valve.

Второй этап — разработать концепцию турнира. Мы качественно отличаемся от всех остальных турнирных операторов своим подходом к трансляциям — мы делаем шоу в формате esportainment, а не просто киберспортивные соревнования. Думаю, это было одним из самых весомых факторов для Valve.

Почему Буковель? Там вроде как нет большой площадки, как в Киеве или других городах-миллионниках?

Место проведения и локация — это, несомненно, самый важный фактор успеха мероприятия. Все зависит от подхода. В нашем случае мы учитывали несколько факторов. На первом месте, конечно же, зрелищность, а на втором месте — заполняемость зала. Посещаемость у «Миноров» традиционно более низкая, чем у «Мажоров», и это наглядно видно из опыта других «Миноров», которые ранее проводились в Киеве . На фоне The International с призовым фондом в $35 миллионов фанаты «Доты» не воспринимают «Миноры» с призовым в $300 000 как событие, которое нужно посетить, — это во-первых.

Во-вторых, другие турнирные операторы, как правило, не озадачивают себя развлечением посетителей и зрителей чем-то кроме самих игр. Мы же в WePlay! всегда придумываем интересные коллаборации и активности на месте проведения, как, например, мы недавно это сделали для McDonald’s и PepsiCo Ukraine. В данном случае сами даты проведения (которые назначает Valve) уже ввели нас в зимнюю тематику, и тут сразу же возник образ волшебных Карпат и заснеженного курорта Буковель. Не менее важно и то, что впервые киберспортивный ивент такого уровня состоится не в Киеве , и любители Dota 2 увидят Украину с нового, необычного ракурса. Как бы пафосно ни звучало, но этот турнир действительно является значимым международным соревнованием, и очень здорово, что наша страна находится в центре мировых событий.

К тому же, мы заинтересованы в росте нашей индустрии. Следовательно, мы хотим вовлекать в киберспорт новых зрителей, в том числе и тех, которые посмотрят турнир просто из любопытства, и горнолыжный курорт как локация максимально для этого подходит. Уже сейчас мы видим, что идея провести «Минор» в Буковеле оправдывает себя: про это написали мировые киберспортивные медиа (и не только), нас засыпали вопросами о том, где купить билеты и как попасть на курорт. Не помню, чтобы такой уровень интереса был к предыдущим «Минорам».

Сколько стоит сделать «Минор»? Хотя бы порядок цифр: от $100 000, например.

Больше, чем вы назвали. Особенно если учитывать, сколько было сделано для того, чтобы получить от Valve право его провести. Но гораздо важнее для нас — как сделать так, чтобы эмоции от этого ивента запомнились зрителям.

В чем основные сложности проведения «Минора»?

Их несколько:

Начиная с этого сезона Valve поменяли систему квалификаций — теперь они совмещены с «Мажором». Это накладывает ряд особенностей на организацию этого процесса в суперсжатые сроки, которые Valve определили и назначили ивент на первые числа декабря. Квалификации состоят из трех этапов: если объяснить в общих чертах, то победители первых двух этапов проходят сразу на «Мажор», а победители третьего этапа — на «Минор», с которого они могут также выйти на «Мажор». У нас будет всего два дня (5-6 декабря), чтобы провести квалификации для шести регионов мира, и тогда мы узнаем, кто будет играть на WePlay! Bukovel Minor 2020. Как я уже говорил, к «Минорам» обычно меньше внимания, чем к «Мажорам». Это Малый Турнир официального соревновательного сезона по Dota 2, и на нем разыгрывается меньшее количество турнирных баллов, за счет которых команды могут пройти на главный турнир года — The International. Но думаю, что за счет нестандартной локации и нашего креатива в трансляции с задачей внимания к «Минору» мы справляемся. В данном конкретном случае — это логистика, координация и техническое оснащение. Потому что это горы, горнолыжный курорт.

Сколько человек трудится над подготовкой?

В процессе задействовано порядка четырехсот человек. Но по факту, думаю, будет больше — если считать партнеров наших партнеров.

Вы сами делаете «Минор» или в партнерстве с кем-то?

В партнерстве. Первым партнером и соорганизатором стал именно туристический комплекс (ТК) «Буковель». Кроме этого, на данный момент мы находимся в переговорах как с украинскими брендами, так и с международными компаниями, и открыты для самых разных предложений. Поскольку турнир будет транслироваться онлайн как минимум на четырех языках — английский, украинский, китайский и русский, — это очень большая как локальная, так и глобальная аудитория миллениалов с достаточно хорошим семейным доходом (чтобы играть, нужен как минимум игровой компьютер). Именно поэтому бренды заинтересованы во взаимодействии с этой аудиторией в рамках своих спонсорских проявлений. И не только бренды, но и бродкастеры, которые используют киберспортивный видеоконтент для OTT-платформ, линейных ТВ-каналов и даже кинотеатров.

Кого из команд «Тир-1» хотели бы увидеть?

Всех ? Мы, конечно же, заинтересованы, чтобы на WePlay! Bukovel Minor 2020 играли как можно более медийные команды, но у каждой команды своя стратегия участия в текущем сезоне Dota Pro Cirquit. Мы точно знаем, что некоторые команды первого эшелона пропускают первый «Минор» и «Мажор» сезона по ряду причин, так что они точно будут играть квалификации в декабре, а дальше все будет зависеть от их игровой подготовки.