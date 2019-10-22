PlayStation 5 прочат 8-ядерный процессор с частотой 3,2 ГГц

PlayStation 5 прочат 8-ядерный процессор с частотой 3,2 ГГц

О спецификациях PlayStation 5 известно не так много. Игровая консоль Sony нового поколения является ожидаемым продуктом, поэтому с ней связано большое количество слухов, многие из которых не были подтверждены официально.

К примеру, в сети Интернет неоднократно появлялись слухи о том, что аппаратной основой PS5 станет гибридный процессор AMD, известный под кодовым именем Gonzalo. Теперь же сетевой источник подтверждает эту информацию. Опубликованные по итогам тестирования процессора данные говорят о том, что он имеет 8 вычислительных ядер и может работать на частоте до 3,2 ГГц. Если это так на самом деле, то можно сказать, что PS5 получит мощный процессор, особенно по сравнению с решениями, используемыми в игровых консолях текущего поколения. Опубликованные ранее результаты тестов показали, что APU Gonzalo будет в четыре раза более производительным, по сравнению с процессором, используемым в базовой версии PlayStation 4.

Окончательный дизайн игровой консоли PS5 остаётся загадкой несмотря на то, что не так давно в сети Интернет появлялось «живое» изображение комплекта разработчика с необычной V-образной системой охлаждения. Что касается подтверждённой информации, то известно, что аппаратной основой PS5 будет процессор AMD с архитектурой Zen 2, а также скоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe NVMe.

Предполагается, что консоль получит обратную совместимость с играми PS4. В продажу PlayStation 5 поступит к концу следующего года. Очевидно, что до её официального анонса будут появляться новые слухи касательно характеристик и используемых аппаратных решений.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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