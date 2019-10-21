Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото

В конце следующего года компания Sony планирует выпустить игровую консоль нового поколения PlayStation 5. Пока что новая консоль представлена лишь в виде наборов для разработчиков (Devkit), и на днях в Сети появилось фото одной из таких систем благодаря YouTube-каналу ZONEofTECH.

Опубликованное фото подтверждает, что набор разработчика консоли PlayStation 5 выглядит именно так, как было показано на размещённых в августе изображениях, сопровождавших патент Sony на «новое электронное устройство». Сразу хотелось бы заметить, что это лишь комплект разработчика, и финальная версия консоли скорее всего будет выглядеть иначе.

Также опубликованная фотография раскрыла подробности о кнопках и портах, расположенных на фронтальной панели. Здесь имеется шесть портов USB , из которых четыре поддерживают USB 3.0, а два других, похоже, лишь USB 2.0. По другой стороне расположились кнопки ON/STANDBY, RESET, EJECT, SYSTEM INIT и NETWORK INIT. Конечно, всё это необходимо разработчикам, и в потребительской версии системы кнопок и портов будет меньше.

Комплекты разработчиков и финальные версии PS4 и PS4 Pro

Набор разработчика PlayStation 5 получил довольно массивную V-образную систему охлаждения. Напомним, что Sony подтвердила, что в основе консоли нового поколения будет лежать процессор AMD с архитектурой Zen 2 и графический процессор с архитектурой RDNA с поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей. Ещё внутри будущей игровой системы Sony будет скоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe NVMe. Консоль получит поддержку 3D-звука и оптический привод Blu-ray с поддержкой дисков ёмкостью до 100 Гбайт и формата 4K Blu-ray.



