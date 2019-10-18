Analogue Pocket — мечта ретрогеймера с поддержкой картриджей Game Boy, GBC, GBA, Atari Lynx и других систем

Analogue Pocket — мечта ретрогеймера с поддержкой картриджей Game Boy, GBC, GBA, Atari Lynx и других систем

Портативная система Analogue Pocket вскоре может стать ценным предметом среди поклонников ретрогейминга. Она способна воспроизводить картриджи Game Boy, Game Boy Color и Game Boy Advance на дисплее разрешением 1600 ? 1440 точек.

Как заявляет разработчик, Analogue Pocket — это дань портативному геймингу. Устройство может похвастаться 3,5-дюймовым ЖК-дисплеем с 615 ppi. Игры на Analogue Pocket будут воспроизводиться в разрешении 1600 ? 1440 точек, что в десять раз выше оригинального на Game Boy. Кроме того, через адаптеры будут поддерживаться картриджи других ретросистем: упомянуты Sega Game Gear, Neo Geo Pocket Color, Like Game Gear и Atari Lynx.

Внутри Analogue Pocket два программируемых блока gate array (FPGA), основанных на серии Intel Cyclone. Это, по словам производителя, помогло добиться аппаратной симуляции с идеальной точностью и нулевой задержкой. Второй чип был добавлен специально для разработчиков, чтобы они могли «переносить собственные ядра» или даже создавать новые для расширения существующих поддержки и функций Analogue Pocket.

Кроме того, по аналогии с Nintendo Switch, отдельно будет продаваться док-станция для подключения устройства к телевизору. Производитель пообещал, что аксессуар не будет слишком дорогим.

Analogue Pocket — мечта ретрогеймера с поддержкой картриджей Game Boy, GBC, GBA, Atari Lynx и других систем

Что интересно, Analogue Pocket — не просто игровая система. Благодаря поддержке Nanoloop устройство имеет цифровую аудиостанцию, предназначенную для создания музыки и записи живого исполнения. Будут доступны множество инструментов редактирования звука.

В случае, если вы не слышали об Analogue ранее, компания уже зарекомендовала себя выпуском домашних консолей Mega Sg (с поддержкой игр Sega Genesis, Mega Drive и Master System), Super Nt (с поддержкой игр Super Nintendo Entertainment System) и Nt Mini (с поддержкой игр Nintendo Entertainment System, Famicom и Famicom Disk System).

Устройство поступит в продажу по цене $199 в следующем году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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