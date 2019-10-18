Украинский стартап VR Inn получил $100 000 инвестиций

Украинский стартап VR Inn, который занимается разработкой маркетплейса для full body VR-индустрии, получил $100 000 от европейских бизнес ангелов. Деньги планируют потратить на развитие и популяризацию технологии на рынке Украины и Европы, пишут AIN.UA .

Общая сумма привлеченных VR Inn инвестиций вместе с последним раундом составила $180 000.

Что такое full body VR

Концепт full body VR — технология виртуальной реальности, в которой задействовано целиком все тело игрока. Основные характеристики full body VR:

Управление игрой всем телом.

Полная свобода передвижения ввиду отсутствия проводов.

Возможность мультиплеера в рамках одной локации.

Максимальная схожесть игрового опыта и взаимодействия с реальным миром.

Индустрия относительно молодая, full body VR появился в 2015 году. И на сегодня существует не так много качественных игр.

«Всего в мире существует около 30 игр full body VR формата — и этого катастрофически мало для полноценного развития рынка” — комментирует СЕО VR Inn, Гиорги Гулабян.

Эту проблему и хочет решить украинская команда при помощи своего продукта.

Кто такие VR Inn

Стартап основан в 2018 году Гиорги Гулабяном. Он также выступает в роли СЕО. СТО проекта — Дмитрий Мулярчук.

Гиорги Гулабян и Дмитрий Мулярчук

Офис разработки базируется в Днепре. Помимо управленческой команды, в стартапе работает 2 фултайм-разработчика и фрилансеры. Также 4 человека работают в Киеве , занимаются маркетингом и биздевом.

Чем занимается VR Inn

Компания VR Inn разрабатывает маркетплейс, который даст возможность независимым разработчикам игр создавать (или адаптировать существующий) контент, а владельцам full body VR-клубов — получать к нему доступ без необходимости покупать игру полностью или создавать ее своими силами.

Также разработчики создали одну игру самостоятельно, и работают над второй.

Маркетплейсом могут пользоваться все компании, у которых есть VR-локации и необходимое оборудование. Также к нему сможет получить доступ любой разработчик контента.

Зачем нужен такой маркетплейс

Как пояснили в стартапе, на сегодня VR-клубы, работающие по технологии full body, вынуждены сами создавать контент. Это очень дорого и долго. При этом игры будут закрыты для владельцев других клубов. Такое положение дел тормозит развитие рынка.

Маркетплейс VR Inn нацелен на распространение full body VR контента на любые локации. При этом доход от каждой игровой сессии будет разделяться между локацией, разработчиками и маркетплейсом. 7% получает разработчик, 3% площадка, остальную прибыль оставляет себе локация.

На какой стадии проект

Первым клиентом маркетплейса станет клуб VR Inn. Он открывается по франшизе в Киеве , 26 октября. «Мы запустили франшизное направление с целью развития рынка, чтобы создать необходимую экосистему для функционирования маркетплейса. Это вторичное направление, которое мы видим временным», — пояснили в VR Inn.

На открытии покажут и демо самого маркетплейса. Пока он находится в разработке. «В части владельцев локаций маркетплейс практически готов — нету только модуля отчетов и оплаты. В части контент-производителей — сейчас только закрытые пилоты. Готовый SDK будет через пару месяцев. В части конечного игрока (пользователя) готово все», — рассказали в проекте.