Украинская студия сняла трейлер для новой игры Ubisoft. Съемки проходили в Карпатах и Киеве

Украинская студия Family Production сняла трейлер для новой игры Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, которую 4 октября выпустила компания Ubisoft. Об этом AIN.UA рассказала генеральный продюсер студии Анастасия Буковская.

По ее словам, съемки проходили на нескольких локациях в Карпатах, Пуще-Водице и Авиационном университете. В ролике снялась актриса Люси Корк, которая работала каскадером в «Миссии невыполнимой» и «Людях в черном». Чтобы имитировать полет на вертолете, команда построила специальное устройство Gimbal: для съемки землетрясений и взрывов оно трясет декорации и технику.

Съемки этой рекламы для нас особенно важны прежде всего благодаря масштабу. Такие работы показывают, что снимать в Украине можно и нужно не только для того, чтобы урезать смету.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — одиннадцатая игра франшизы, сиквел к игре 2017 года Ghost Recon Wildlands. Новинка получила открытый мир, ее можно проходить как в одиночку, так и в команде до четырех человек. Кроме этого, в Ghost Recon Breakpoint есть многопользовательские соревновательные режимы.