50 лучших видеоигр 21 века — выбор Guardian

Издание Guardian выпустило рейтинг 50 лучших видеоигр 21 века. Журналист AIN.UA приводит адаптированный перевод текста.

50. SingStar (2004)

SingStar сформировала классический саундтрек к миллионам студенческих встреч, девичников и вечеринок по всей Европе.

49. Katamari Damacy (2004)

От заразительного саундтрека до поразительно безумного «сюжета», эта игра — чистое наслаждение.

48. Journey (2012)

Это короткий и трогательный опыт, где музыка, яркая цветовая палитра и простой геймплей обеспечивают впечатление, которые может предоставить только игра.

47. Dead Space (2008)

Темная, кровавая и атмосферная игра на выживание.

46. Limbo (2010)

Это одна из тех игр, которая ознаменовала ренессанс инди-разработки в 2010-х.

45. Papers, Please (2013)

Убедительная иллюстрация того, как игры могут предложить нам исследовать сложные этические дилеммы.

44. Forza Horizon (2012)

Сочетая структуру открытого мира с энергией музыкального фестиваля, Forza Horizon снова сделала аркадные гонки увлекательными.

43. Rocket League (2015)

Мультиплеерная игра в футбол на машинах подходит для всех возрастов и случаев: в нее, вероятно, будут играть и через 20 лет — как дома, так и на турнирах.

42. Burnout 3: Takedown (2004)

Третий тайтл серии усовершенствовал рецепт ее успеха, добавив функцию Takedown, которая побуждает игроков выбивать соперников из круга. Детализированные слоу-мо сцены превращают каждый удар в искусство.

41. Overwatch (2016)

Вместе со своей дерзкой и киберкрасочной атмосфере, Overwatch — это ответ поколения Z на Counter-Strike.

40. Gears of War 2 (2008)

Захватывающий, хаотичный и красивый тайтл, который благодаря новому режиму кооперации изобрел новые способы игры по сети.

39. Tony Hawk’s Pro Skater 2 (2000)

Наверное, лучшая игра про скейтбординг в истории.

38. Super Smash Bros Melee (2001)

Игра, которая сделала серию Smash полноценным турнирным противостоянием.

37. Silent Hill 2 (2001)

Вдохновленная японскими ужасами, игра наложила мрачное заклинание на всех, кто к ней прикоснулся.

36. Spelunky (2008)

В Spelunky весело играть, но чтобы ее закончить могут потребоваться годы. Даже после стольких лет она сохраняет свою загадочность.

35. Assassin’s Creed 2 (2009)

Свободная структура Assassin’s Creed 2, масса побочных квестов и целей, а также широкий спектр способностей и предметов задали стандарт для тайтлов с открытыми мирами.

34. Batman: Arkham Asylum (2009)

Бэтмен Френка Миллера и Кристофера Нолана идеально реализованный в приключении от третьего лица.

33. Battlefield 1942 (2002)

Battlefield 1942 привнесла масштабный кооперативный бой и историческую аутентичность в жанр онлайн-шутеров.

32. Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Инновационный многопользовательский онлайн-режим, блистательная анимация и детализированные карты позволили Modern Warfare задать высокую планку для онлайн-шутеров на десятилетие вперед.

31. God of War (2018)

Игра продолжает быть ярчайшим представителем жанра обширного, визуально захватывающего интерактивного рассказа.

30. Shadow of the Colossus (2005)

С одной стороны, Shadow of the Colossus предлагает дисциплинированный сторителинг, а с другой — оставляет место для рефлексии в своей мрачной и красивой атмосфере.

29. Deus Ex (2000)

Сочетая шутер от первого лица и сюжет с реальными теориями заговора и мифологией киберпанка, Deus Ex стала полноценным культурным явлением.

28. Wii Sports (2006)

Wii Sports стала введением для всего мира к приставкам Wii и философии игрового дизайна Nintendo.

27. Guitar Hero (2005)

Guitar Hero стал настолько удачным продуктом своего времени с его повсеместным восхищением рок-сценой, что в течение нескольких лет десятки миллионов людей обзавелись маленькими пластиковыми гитарами.

26. Left 4 Dead (2008)

Кооперативный онлайн-шутер с системой искусственного интеллекта, которая организовывает атаки противника на основе действий игрока, позволила Left 4 Dead существенно опередить свое время.

25. Ico (2001)

Используя все условные обозначения, относящиеся к экшн-играм от третьего лица, Ico — это игра о страхе, одиночестве и возможностях, которые появляются при физическом контакте с другим человеком. Минималистичный шедевр.

24. The Last of Us (2013)

Сюжет и геймплей The Last of Us делает ее необычайно запоминающейся для обычно скучного жанра игр про зомби.

23. The Legend of Zelda: Majora’s Mask (2000)

Структура петли времени и жуткая атмосфера Majora’s Mask до сих пор делают игру непохожей на все остальные.

22. Mario Kart 8 (2014)

Одна из немногих современных игр, в которую лучше всего играть рядом с друзьями, семьей или дружелюбными незнакомцами.

21. Mass Effect 2 (2010)

Разработчикам Mass Effect 2 удался подвиг: они создали игру огромных масштабов, которая остается личной для каждого игрока.

20. Fortnite (2017)

Красочный, глупый и полный дурацкими нарядами и заразительными танцами, Fortnite стал глобальным явлением, который привлек более 250 миллионов игроков.

19. Grand Theft Auto IV (2008)

Открытый мир игры настолько интересно исследовать, что трудно поверить, что он был написан с помощью кода.

18. Red Dead Redemption 2 (2018)

Достаточно впечатляющая история, но мир в котором она происходит — огромный, живописный, полный людей и странных встреч, которые большинство игроков, вероятно, никогда не найдут — настоящий памятник интерактиву.

17. The Sims (2000)

Одна из самых успешных и влиятельных игр, когда-либо созданных. Она предоставляет возможность насладиться манией величия, материализмом или состраданием — здесь все зависит от игрока.

16. Uncharted 2: Among Thieves (2009)

Захватывающий кинематографический экшн. В то время как у бэби-бумеров есть ностальгические воспоминания о приключенческих фильмах в субботу утром, у миллениалов есть Uncharted.

15. Resident Evil 4 (2005)

Создатели полностью изменили структуру и стиль серии, отказавшись от медленного напряжения оригинальных игр в пользу грубого экшна — и в то же время переключившись с камеры от третьего лица на перспективу «через плечо».

14. Super Mario Odyssey (2017)

Odyssey — невероятно динамичная игра благодаря геймплею и уникальным героям.

13. World of Warcraft (2004)

World of Warcraft не был первой игрой с мультиплеером, но создателям удалось усовершенствовать его главные элементы — от механики боев до проработки квестов — и создать фанбазу из сотни миллионов игроков.

12. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015)

The Phantom Pain — идеальная кульминация видения Хидэо Кодзимы, которое эволюционирует последние 30 лет.

11. The Elder Scrolls V: Skyrim

На протяжении десятилетий игры стремились создать фэнтезийный мир, который удовлетворит любую вашу прихоть — и Skyrim удалось это сделать лучше всего.

10. Bloodborne (2015)

Игра, наполненная достопримечательностями и боями, которые ни один игрок не может забыть.

9. BioShock (2007)

Благодаря уникальным героям, архитектурой и объективизмом в своей основе, BioShock стала одной из самых обсуждаемых игр этого века.

8. Portal 2 (2011)

Основываясь на успехе своего предшественника, Portal 2 добавляет более увлекательный рассказ к гениальным физическим головоломкам, а компьютерная система GLaDOS обеспечивает бесконечно забавное и изобретательное исследование человечества и гордыни.

7. Halo: Combat Evolved (2001)

Halo породила полюбившуюся впоследствии вселенную космических шутеров и оказала на отрасль большое влияние.

6. Grand Theft Auto V (2013)

GTA V стала самым коммерчески успешным продуктом за всю историю — благодаря тщательно созданному миру, кинематографическому повествованию и бессмысленно жестокому беспределу.

5. The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

Игра, которая доказывает: можно найти гораздо больше интересных историй, если вы не озабочены поверхностной целью спасти мир.

4. Half-Life 2 (2004)

Проницательные загадки окружающей среды и знаменитое гравитационное оружие используют сложный физический движок, чтобы заставить игрока ощущать адский мир Half-Life максимально подлинным. Ты действительно ненавидишь врагов, ты живешь каждый миг. Это одна из величайших повествовательных видеоигр когда-либо созданных.

3. Dark Souls (2011)

Бодряще бескомпромиссная и влиятельная, это была прорывная игра от студии FromSoftware и визионера Хидэтаки Миядзаки. Несмотря на еще две игры Dark Souls и кучу подражателей, что-то подобное до сих пор никто не создал.

2. Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

Breath of the Wild избавилась от всех вещей, которые делают исследование рутиной — чеклисты, маркеры, значки — чтобы создать настоящее путешествие. Игра захватывающе открытая и дикая — другие работы по сравнению с ней кажутся поездками на маленьком поезде.

1. Minecraft (2009)

Minecraft превзошел представление о том, что такое игры и чего они могут достичь, продав более 175 миллионов копий на множестве устройств — от смартфонов до гарнитур виртуальной реальности. Когда вы загружаете игру, то можете делать все что хотите — Minecraft предоставляет вам именно тот опыт, который вам нужен. И это отличает его всех игр — до этого какого-то похожего интерактивного развлечения у нас не было.