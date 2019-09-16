Nissan показал концептуальные геймерские кресла

Наиболее «спортивное» кресло из трех — кресло, вдохновленное GT-R Nismo. В частности, оно получило покрытие из углеродного волокна, интегрированный в подголовник динамик, логотип NISMO, а также ту же цветовую схему, что и сиденья GT-R Nismo.

Nissan

Другое кресло — вдохновленное внедорожником Armada — предназначается прежде всего для комфорта. Как указывается, оно использует ту же кожу, что и роскошная версия Armada — Platinum Reserve. В данное кресло интегрированы, помимо прочего, технологии подогрева и охлаждения.

Nissan

Третье геймерское кресло было вдохновлено полностью электрическом хэтчбеком LEAF и использует, как указывается, экологичные материалы. Оно имеет, в частности, порт USB , а также опору для ног.

Nissan

Данные концепты, очевидно, демонстрируют интерес Nissan к растущему рынку киберспорта. Компания хочет оценить реакцию общественности на данные кресла, однако планов по их производству у нее на данный момент нет.



