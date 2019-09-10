Украинец Даниил «Zeus» Тесленко завершает карьеру игрока. Он был чемпионом мира по CS:GO

Легенда украинского киберспорта Даниил «Zeus» Тесленко объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщается на официальном сайте украинского киберспортивного клуба Natus Vincere, за который долгое время играл Тесленко, пишут AIN.UA .

Zeus уйдет из киберспорта после окончания BLAST Pro Series: Moscow 2019: турнир станет последним турниром для Даниила.

Кто такой Даниил Тесленко

Тесленко выступал за Na`Vi около 9 лет в дисциплине Counter-Strike. За свою карьеру одержал более 50 побед на турнирах, в числе которых PGL Major Krak?w 2017 (тогда играл за команду Gambit Gaming).



Zeus — единственный игрок в текущем составе Natus Vincere, который принял участие во всех мейджор-чемпионатах от Valve. В CS:GO он провел более 36 000 раундов и совершил около 23 000 убийств.

Почему уходит Zeus

По словам Тесленко, такое решение он принял на фоне последних неудач в киберспорте, в частности поражения команды Natus Vincere по CS:GO в финале Blast pro series 2019:

«Это решение далось мне нелегко — я давно об этом думал. Ходили слухи, что я могу уйти после BLAST, но я верил, что наш новый состав сможет выиграть Major или хотя бы попасть в финал. Но мы проиграли на ранней стадии, и я понимаю, что мне пора уходить и дать дорогу молодым», — заявил Даниил.

Что дальше

По словам Тесленко, он не намерен покидать киберспорт и продолжит работать в этой сфере, но не в качестве тренера.