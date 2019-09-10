Украинец Даниил «Zeus» Тесленко завершает карьеру игрока. Он был чемпионом мира по CS:GO

Легенда украинского киберспорта Даниил «Zeus» Тесленко объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщается на официальном сайте украинского киберспортивного клуба Natus Vincere, за который долгое время играл Тесленко, пишут AIN.UA.

Zeus уйдет из киберспорта после окончания BLAST Pro Series: Moscow 2019: турнир станет последним турниром для Даниила.

Кто такой Даниил Тесленко

Тесленко выступал за Na`Vi около 9 лет в дисциплине Counter-Strike. За свою карьеру одержал более 50 побед на турнирах, в числе которых PGL Major Krak?w 2017 (тогда играл за команду Gambit Gaming).

Zeus — единственный игрок в текущем составе Natus Vincere, который принял участие во всех мейджор-чемпионатах от Valve. В CS:GO он провел более 36 000 раундов и совершил около 23 000 убийств.

Почему уходит Zeus

По словам Тесленко, такое решение он принял на фоне последних неудач в киберспорте, в частности поражения команды Natus Vincere по CS:GO в финале Blast pro series 2019:

«Это решение далось мне нелегко — я давно об этом думал. Ходили слухи, что я могу уйти после BLAST, но я верил, что наш новый состав сможет выиграть Major или хотя бы попасть в финал. Но мы проиграли на ранней стадии, и я понимаю, что мне пора уходить и дать дорогу молодым», — заявил Даниил.

Что дальше

По словам Тесленко, он не намерен покидать киберспорт и продолжит работать в этой сфере, но не в качестве тренера.

«Будет много чего интересного: я хочу развивать киберспорт в СНГ, построить профессиональную академию, заниматься молодежью. У меня много идей. Сразу отвечу на интересующий многих вопрос: деятельностью тренера заниматься не буду, по крайней мере сейчас. Возможно, когда-то в будущем такое произойдет».


Майя Яровая, AIN

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