PlayStation 5 окажется в четыре раза мощнее предшественницы

Появилась информация о производительности PlayStation 5, новой пока не анонсированной игровой приставки Sony. Ее протестировали в бенчмарке и сравнили с текущей PlayStation 4, и разница оказалась поистине колоссальной.



Согласно имеющимся данным, в тесте производительности PlayStation 4 набрала ровно 5000 баллов, а результат PlayStation 5 составил аж 20000 баллов. Четырехкратное преимущество на фоне того, что PlayStation 4 умеет работать даже с очень требовательными играми, внушает оптимизм. Видимо, с выходом пятой PS качество графики в игрушках совершит огромный скачок, что, конечно же, на руку геймерам.



Ответственность за рост производительности несет в первую очередь процессор – его ваяла сама AMD, которая собрала его на своей новой продвинутой архитектуре Zen 2 7 нанометров. Видеокарта здесь тоже от AMD, так что никаких проблем с совместимостью не возникнет. Кроме того, в PlayStation 5 наконец-то больше нет винчестера – этот медленный и давно устаревший накопитель уступил место современному и быстрому SSD. Выход новинки от Sony предварительно запланирован на 2020 или 2021 год. Ее цена пока остается под вопросом.