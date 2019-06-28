Украинская G30 победила в международном конкурсе мобильных инди-игр от компании Google

Украинская мобильная головоломка G30 – A Memory Maze (Лабиринт памяти) победила в международном конкурсе независимых игр Indie Games Showcase от компании Google . Об этом сообщается на странице конкурса, пишут AIN.UA .

Финал соревнования прошел 25 июня в лондонской Saatchi Gallery – свои проекты там представляли 30 лучших разработчиков. Среди финалистов команда Google Play выбрала трех победителей: Photographs и Ordia от британских студий EightyEight Games и Loju, а также G30 киевлянина Ивана Ковалева.



G30 A Memory Maze — это история человека с когнитивным расстройством, который пытается собрать воедино стремительно ускользающее прошлое, прежде чем болезнь окончательно поглотит его память. Уровни игры – это воспоминания. Решая головоломки, игрок восстанавливает не только визуальный образ события, но также мысли и чувства, которые с ним связаны.

«Каждый уровень добавляет подробностей в драматичный сюжет игры, каждый шаг в пазле может менять смысл истории. Вы сможете почувствовать, как человек с психическим расстройством воспринимает мир, и увидеть, как на него реагирует общество», — так описывает игру разработчик.

Indie Games Showcase — это ежегодный конкурс от Google для независимых игр. Команда Google Play выделяет среди тысяч конкурсантов лучшие проекты года, из которых затем выбирает троих победителей без привязки к жанру или иным свойствам игр.

В качестве приза победители получают премиальное размещение в Google Play и в специальных категориях магазина приложений, а также консультации со специалистами компании. Помимо этого победители получают ваучер на digital-кампании у агентства Yellow Head в эквиваленте 100 000 евро, ваучер на $200 в Unity Asset Store и годовую подписку на Unity.

Победа в этом конкурсе — не первая победа для G30 и Ивана Ковалева. Ранее G30 входила в подборки лучших новых игр Apple App Store, а также была «Игрой дня» в США , Британии, Китае и других странах. Игра удерживает рейтинг 4,8 в App Store США на основе более 1300 рецензий. Также украинская мобильная головоломка вошла в списки «Лучших новых мобильных игр 2018» The Guardian, «Лучших игр для iPhone и iPad 2018» Macworld, «Лучших видеоигр мая» Le Monde и других изданий.