Украинская G30 победила в международном конкурсе мобильных инди-игр от компании Google

Украинская мобильная головоломка G30 – A Memory Maze (Лабиринт памяти) победила в международном конкурсе независимых игр Indie Games Showcase от компании Google. Об этом сообщается на странице конкурса, пишут AIN.UA.

Финал соревнования прошел 25 июня в лондонской Saatchi Gallery – свои проекты там представляли 30 лучших разработчиков. Среди финалистов команда Google Play выбрала трех победителей: Photographs и Ordia от британских студий EightyEight Games и Loju, а также G30 киевлянина Ивана Ковалева.

G30 A Memory Maze — это история человека с когнитивным расстройством, который пытается собрать воедино стремительно ускользающее прошлое, прежде чем болезнь окончательно поглотит его память. Уровни игры – это воспоминания. Решая головоломки, игрок восстанавливает не только визуальный образ события, но также мысли и чувства, которые с ним связаны.

«Каждый уровень добавляет подробностей в драматичный сюжет игры, каждый шаг в пазле может менять смысл истории. Вы сможете почувствовать, как человек с психическим расстройством воспринимает мир, и увидеть, как на него реагирует общество», — так описывает игру разработчик.  

Indie Games Showcase — это ежегодный конкурс от Google для независимых игр. Команда Google Play выделяет среди тысяч конкурсантов лучшие проекты года, из которых затем выбирает троих победителей без привязки к жанру или иным свойствам игр.

В качестве приза победители получают премиальное размещение в Google Play и в специальных категориях магазина приложений, а также консультации со специалистами компании. Помимо этого победители получают ваучер на digital-кампании у агентства Yellow Head в эквиваленте 100 000 евро, ваучер на $200 в Unity Asset Store и годовую подписку на Unity.

Победа в этом конкурсе — не первая победа для G30 и Ивана Ковалева. Ранее G30 входила в подборки лучших новых игр Apple App Store, а также была «Игрой дня» в США, Британии, Китае и других странах. Игра удерживает рейтинг 4,8 в App Store США на основе более 1300 рецензий. Также украинская мобильная головоломка вошла в списки «Лучших новых мобильных игр 2018» The Guardian, «Лучших игр для iPhone и iPad 2018» Macworld, «Лучших видеоигр мая» Le Monde и других изданий.

«Победа именно в конкурсе от Google даст нам возможность получить глобальный фичеринг для игры в сторе и как следствие увеличение продаж, еще больше усилит репутацию игры как инновационной (уникальная механика телескопического текста) и, разумеется, поможет с новыми контактами и партнерами в индустрии», — прокомментировал представитель разработчика.


Майя Яровая, AIN


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