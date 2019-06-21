Разработчики Pokemon Go выпустили мобильную игру с дополненной реальностью по миру Гарри Поттера

Компания Niantic — разработчик популярной AR-игры Pokemon Go создала еще одну игру с дополненной реальностью. На этот раз — про волшебников, магию и волшебных существ по вселенной Гарри Поттера, пишут AIN.UA.

В игре пользователь выступает за мага-сотрудника Министерства магии (информация о персонаже отражается в ID министерства). Можно выбирать профессию своего мага: исследователь магических существ, профессор школы чародейства и волшебства, аврор и т.д.

Игрок выполняет различные квесты, исследует окружение, изучает заклинания, варит зелья, распутывает тайны и сражается с врагами. Как и в предыдущей игре, предметы, персонажи и квесты привязаны к локациям.

Разработчики Pokemon Go выпустили мобильную игру с дополненной реальностью по миру Гарри Поттера

В разработке участвовала Portkey Games (дочернее подразделение Warner Bros., которая занималась экранизацией книг о Гарри Поттере).

Игра под названием Harry Potter: Wizards Unite доступна для iOS и Android, но пока — только для пользователей из США или Великобритании. Постепенно игра будет появляться и в других странах. Последние несколько недель проект провел в бете, и был доступен тестерам из Австралии и Новой Зеландии.


Ольга Карпенко, AIN


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