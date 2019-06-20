Нейросеть создала реалистичный портрет героя Doom

Пока Сержант Марк радует нас очередной Gold-версией кровавого и невероятно динамичного Brutal Doom, а Bethesda дразнит геймплейными трейлерами грядущего Doom Ethernal, нейросети не остаются в стороне. Система из нескольких нейросетевых алгоритмов взяла за основу пиксельное лицо волевого космопеха — героя оригинальной Doom — и написала фотореалистичный портрет бравого истребителя демонов.

Несколько иллюстраций, с которых мрачно глядел брутальный воин будущего, были недавно опубликованы на Reddit. И хотя результат, по словам авторов проекта, еще далек от идеала, сами по себе изображения представляют собой поразительный пример того, как далеко продвинулся искусственный интеллект и как ловко он восполняет пробелы в информации, имея в качестве исходника всего лишь горстку пикселей.

Согласно Reddit’у, оригинальный спрайт «Doom Guy» изначально прогнали через алгоритм, отвечающий за программы редактирования фотографий, включая FaceApp, Waifu2x и GIMP. В результате получилась намного более качественная, но все еще очень точечная и немного странная версия лица. После этого оно было передано в StyleGAN, системе искусственного интеллекта Nvidia, которую люди используют для создания фотореалистичных портретов или, к примеру, кошмарных спрайтов покемонов. StyleGAN работала в две итерации: сначала придала пиксельной картинке фотореалистичность, а затем сгладила ее и окончательно избавилась от остаточных следов пикселизации.

Теперь, когда система отлажена и все ее компоненты корректно работают сообща, разработчики решили продолжить эксперименты. Так, к примеру, на основе банального редактирования мимики ИИ смог заставить Думгая улыбаться — и, надо признать, он дьявольски харизматичен!



