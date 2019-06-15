В полку ретро-консолей прибыло: Konami представила Turbografx-16 Mini

В полку? ретро-консолей прибыло: Konami представила Turbografx-16 Mini

Раз Nintendo и Sega представили свои ретро-консоли, то почему Konami не может порадовать старых игроков и немного заработать на их ностальгии? Наверное, так же подумали менеджеры компании: на выставке E3 2019 была представлена миниатюрная версия классической консоли 1990-х годов Turbografx-16, которая получила имя Turbografx-16 mini.

Оригинальная приставка продвигалась на рынок совместными усилиями NEC и Hudson. Так почему Konami выпускает эту новую систему? Всё просто: в 2005 году Konami стала материнской компанией Hudson, а в 2012-м полностью поглотила бизнес последней, получив полные права на марку и интеллектуальную собственность.

В полку? ретро-консолей прибыло: Konami представила Turbografx-16 Mini

На данный момент было объявлено о шести предустановленных играх для рынка Северной Америки и Европы:

  • R-Type;
  • Ys Book I & II;
  • New Adventure Island;
  • Ninja Spirit;
  • Alien Crush;
  • Dungeon Explorer.

Любопытно, что японская версия включает совершенно иной набор подтверждённых игр:

  • Bonk’s Adventure;
  • Dracula X;
  • The Kung Fu/China Warrior;
  • Ys I & II;
  • Super Star Soldier;
  • Dungeon Explorer.

При этом Ys и Dracula X в своё время выходили на дисках CD-ROM, а это значит, что консоль может получить поддержку и других проектов TurboGrafx-CD, а не только Turbografx-16. Дело в том, что помимо упомянутых проектов будут и другие. По случаю анонса Konami представила особый трейлер, в которой оригинальная консоль называется революционной:

Чтобы отразить несколько отличающуюся историю игровой платформы в различных регионах, вместо Turbografx-16 Mini на рынки Япония и Европы система поступит в несколько ином виде и под именем PC Engine mini. Никакой информации о стоимости системы, времени выхода или о полном наборе поддерживаемых игр пока нет.

В полку? ретро-консолей прибыло: Konami представила Turbografx-16 Mini


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
EA представила трейлер FIFA 20. Его сняли украинцы на недостроенном Дарницком вокзалеEA представила трейлер FIFA 20. Его сняли украинцы на недостроенном Дарницком вокзале
Microsoft анонсировала консоль Xbox Project Scarlett с поддержкой игры в 8K при 120 к/сMicrosoft анонсировала консоль Xbox Project Scarlett с поддержкой игры в 8K при 120 к/с
Cyberpunk 2077 выйдет в апреле 2020 года, предзаказ открыт. И там есть Киану Ривз!
Глава Xbox: у будущей консоли Project Scarlett будет дисководГлава Xbox: у будущей консоли Project Scarlett будет дисковод
В полку ретро-консолей прибыло: Konami представила Turbografx-16 MiniВ полку ретро-консолей прибыло: Konami представила Turbografx-16 Mini
Блок рекламы


Похожие новости
EA представила трейлер FIFA 20. Его сняли украинцы на недостроенном Дарницком вокзалеEA представила трейлер FIFA 20. Его сняли украинцы на недостроенном Дарницком вокзале
Видео: Sony представила новое ограниченное издание Days of Play консоли PS4 SlimВидео: Sony представила новое ограниченное издание Days of Play консоли PS4 Slim
Valve представила VR-шлем Index по цене €1079 за полный комплектValve представила VR-шлем Index по цене €1079 за полный комплект
Назначена дата релиза ретро-консоли Sega Mega Drive MiniНазначена дата релиза ретро-консоли Sega Mega Drive Mini
Ретро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет в сентябре с 40 предустановленными играмиРетро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет в сентябре с 40 предустановленными играми
Valve неожиданно представила собственную VR-гарнитуру IndexValve неожиданно представила собственную VR-гарнитуру Index
Apple представила сервис Arcade с подпиской на игрыApple представила сервис Arcade с подпиской на игры
Google представила сервис игрового стриминга StadiaGoogle представила сервис игрового стриминга Stadia
Microsoft представила игровой стриминговый сервис Project xCloudMicrosoft представила игровой стриминговый сервис Project xCloud
Ретро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет во всём мире в 2019 годуРетро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет во всём мире в 2019 году
Последние новости
Подгружаем последние новости