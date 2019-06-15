В полку? ретро-консолей прибыло: Konami представила Turbografx-16 Mini

Раз Nintendo и Sega представили свои ретро-консоли, то почему Konami не может порадовать старых игроков и немного заработать на их ностальгии? Наверное, так же подумали менеджеры компании: на выставке E3 2019 была представлена миниатюрная версия классической консоли 1990-х годов Turbografx-16, которая получила имя Turbografx-16 mini.

Оригинальная приставка продвигалась на рынок совместными усилиями NEC и Hudson. Так почему Konami выпускает эту новую систему? Всё просто: в 2005 году Konami стала материнской компанией Hudson, а в 2012-м полностью поглотила бизнес последней, получив полные права на марку и интеллектуальную собственность.

На данный момент было объявлено о шести предустановленных играх для рынка Северной Америки и Европы:

R-Type;

Ys Book I & II;

New Adventure Island;

Ninja Spirit;

Alien Crush;

Dungeon Explorer.

Любопытно, что японская версия включает совершенно иной набор подтверждённых игр:

Bonk’s Adventure;

Dracula X;

The Kung Fu/China Warrior;

Ys I & II;

Super Star Soldier;

Dungeon Explorer.

При этом Ys и Dracula X в своё время выходили на дисках CD-ROM, а это значит, что консоль может получить поддержку и других проектов TurboGrafx-CD, а не только Turbografx-16. Дело в том, что помимо упомянутых проектов будут и другие. По случаю анонса Konami представила особый трейлер, в которой оригинальная консоль называется революционной:

Чтобы отразить несколько отличающуюся историю игровой платформы в различных регионах, вместо Turbografx-16 Mini на рынки Япония и Европы система поступит в несколько ином виде и под именем PC Engine mini. Никакой информации о стоимости системы, времени выхода или о полном наборе поддерживаемых игр пока нет.



