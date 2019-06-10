Cyberpunk 2077 выйдет в апреле 2020 года, предзаказ открыт. И там есть Киану Ривз!

Польская студия CD Projekt RED, известная всему миру по серии RPG-игр о ведьмаке Геральте, объявила дату релиза своей новой ААА-игры— Cyberpunk 2077. Это шутер с открытым миром, который находится в разработке еще с 2013 года и о котором до недавних пор компания раскрывала очень мало деталей. , пишут AIN.UA

Трейлер и Киану Ривз

На конференции E3 в этом году компания показала новый синематик-трейлер игры, в нем есть и персонаж, срисованный c актера Киану Ривза и озвученный им же.

Актер появился и на самой презентации Microsoft на E3.

«Какое-то время назад парни из CD Projekt RED связались со мной и предложили стать частью их нового проекта. Они все говорили и говорили о том, как создадут этот огромный открытый мир, я об этом раньше не слышал, но мне понравилось. Поразительные истории всегда меня привлекали», — рассказал актер.

По его словам, действие разворачивается в городе будущего, чьи жители увлечены кибермодификациями для тела. Игрок будет управлять персонажем-наемником, который вынужден работать в городских трущобах.

Keanu Reeves made a surprise appearance at the #XboxE3 stage for Cyberpunk 2077. Check it out: pic.twitter.com/35pmfNbx7Z

— Kotaku (@Kotaku) June 9, 2019

Дата выхода и цены

В трейлере озвучена и дата релиза игры: 16 апреля 2020 года.

Уже сейчас на сайте компании можно оформить предзаказ. Правда, на этом сайте для ПК-платформы недоступен регион Украина. Зато для владельцев приставок в PlayStation Store игра доступна для предзаказа, от 1999 грн. В Steam предзаказ можно оформить за 899 грн. В магазине Microsoft предзаказ стоит $59,9.

Как и для многих высокобюджетных игр, для Cyberpunk 2077 подготовили и более дорогую коллекционную версию, с фигуркой главного персонажа, арт-буком, нашивками, металлическими значками, брелками и картой города Найт Cити, в котором разворачиваются события.


Ольга Карпенко, AIN


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