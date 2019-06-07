Игровой стриминг Google Stadia — объявлены цены и подробности работы

6 июня компания Google провела трансляцию, где рассказала об основных деталях работы игрового стриминга Stadia, анонсированного в марте, пишут AIN.UA.

Ключевые детали

  • Stadia запустится в ноябре на 14 рынках: это США, Канада и ряд европейских стран. Украина в список не входит.
  • Подписка обойдется в $10/мес.
  • Чтобы поиграть в 2019 году, нужно купить «набор основателя» — за $130 дадут приставку Chromecast Ultra, фирменный геймпад, подписку на 3 месяца и игру Destiny 2: The Collection.
  • Игры нужно будет покупать отдельно. На старте в подписку включен только один тайтл — Destiny 2.
  • Стримить можно в разрешении до 4К, в 60 FPS, с поддержкой HDR и 5.1 звука. Работает Stadia в Chrome, на Pixel 3 и телевизорах со стиком Chromecast Ultra TV.
  • На старте заявлена возможность купить 31 игру. В будущем список расширят.
  • В 2020 году появится бесплатная версия Stadia. В ней качество ограничат до 1080p, 60 FPS и стереозвука.

Как выглядит «набор основателя»

Игровой стриминг Google Stadia — объявлены цены и подробности работы

Какой скорости потребует сервис

Игровой стриминг Google Stadia — объявлены цены и подробности работы

Какие будут игры

Игровой стриминг Google Stadia — объявлены цены и подробности работы

Издание The Verge собрало список всех игр, с которыми будет работать Stadia в ноябре. Они перечислены с указанием издателя в алфавитном порядке:

  • Bandai Namco — Dragon Ball Xenoverse 2
  • Bethesda — DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood
  • Bungie — Destiny 2
  • Capcom  TBD
  • Coatsink — Get Packed (Stadia exclusive)
  • Codemasters — GRID
  • Deep Silver — Metro Exodus
  • Drool — Thumper
  • Electronic Arts — TBD
  • Giants Software — Farming Simulator 19
  • Larian Studios — Baldur’s Gate 3
  • nWay Games — Power Rangers: Battle for the Grid
  • Rockstar Games — TBD
  • Sega — Football Manager
  • SNK — Samurai Shodown
  • Square Enix — Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider
  • 2K Games — NBA 2K, Borderlands 3
  • Tequila Works — Gylt
  • Warner Bros. — Mortal Kombat 11
  • THQ — Darksiders Genesis
  • Ubisoft — Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2, Trials Rising, The Crew 2.

Пока что у Stadia только один эксклюзив — игра Gylt от студии Tequila Works, создателей пазла Rime.


Михаил Сапитон, AIN


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