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2019-06-07
Игровой стриминг Google Stadia — объявлены цены и подробности работы
6 июня компания Google провела трансляцию, где рассказала об основных деталях работы игрового стриминга Stadia, анонсированного в марте, пишут
Ключевые детали
- Stadia запустится в ноябре на 14 рынках: это США, Канада и ряд европейских стран. Украина в список не входит.
- Подписка обойдется в $10/мес.
- Чтобы поиграть в 2019 году, нужно купить «набор основателя» — за $130 дадут приставку Chromecast Ultra, фирменный геймпад, подписку на 3 месяца и игру Destiny 2: The Collection.
- Игры нужно будет покупать отдельно. На старте в подписку включен только один тайтл — Destiny 2.
- Стримить можно в разрешении до 4К, в 60 FPS, с поддержкой HDR и 5.1 звука. Работает Stadia в Chrome, на Pixel 3 и телевизорах со стиком Chromecast Ultra TV.
- На старте заявлена возможность купить 31 игру. В будущем список расширят.
- В 2020 году появится бесплатная версия Stadia. В ней качество ограничат до 1080p, 60 FPS и стереозвука.
Как выглядит «набор основателя»
Какой скорости потребует сервис
Какие будут игры
Издание The Verge собрало список всех игр, с которыми будет работать Stadia в ноябре. Они перечислены с указанием издателя в алфавитном порядке:
- Bandai Namco — Dragon Ball Xenoverse 2
- Bethesda — DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood
- Bungie — Destiny 2
- Capcom — TBD
- Coatsink — Get Packed (Stadia exclusive)
- Codemasters — GRID
- Deep Silver — Metro Exodus
- Drool — Thumper
- Electronic Arts — TBD
- Giants Software — Farming Simulator 19
- Larian Studios — Baldur’s Gate 3
- nWay Games — Power Rangers: Battle for the Grid
- Rockstar Games — TBD
- Sega — Football Manager
- SNK — Samurai Shodown
- Square Enix — Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider
- 2K Games — NBA 2K, Borderlands 3
- Tequila Works — Gylt
- Warner Bros. — Mortal Kombat 11
- THQ — Darksiders Genesis
- Ubisoft — Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2, Trials Rising, The Crew 2.
Пока что у Stadia только один эксклюзив — игра Gylt от студии Tequila Works, создателей пазла Rime.
Михаил Сапитон, AIN
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