Игровой стриминг Google Stadia — объявлены цены и подробности работы

6 июня компания Google провела трансляцию, где рассказала об основных деталях работы игрового стриминга Stadia, анонсированного в марте, пишут AIN.UA .

Ключевые детали

Stadia запустится в ноябре на 14 рынках: это США , Канада и ряд европейских стран. Украина в список не входит.

, Канада и ряд европейских стран. Украина в список не входит. Подписка обойдется в $10/мес.

Чтобы поиграть в 2019 году, нужно купить «набор основателя» — за $130 дадут приставку Chromecast Ultra, фирменный геймпад, подписку на 3 месяца и игру Destiny 2: The Collection.

Игры нужно будет покупать отдельно. На старте в подписку включен только один тайтл — Destiny 2.

Стримить можно в разрешении до 4К, в 60 FPS, с поддержкой HDR и 5.1 звука. Работает Stadia в Chrome , на Pixel 3 и телевизорах со стиком Chromecast Ultra TV.

, на Pixel 3 и телевизорах со стиком Chromecast Ultra TV. На старте заявлена возможность купить 31 игру. В будущем список расширят.

В 2020 году появится бесплатная версия Stadia. В ней качество ограничат до 1080p, 60 FPS и стереозвука.

Как выглядит «набор основателя»

Какой скорости потребует сервис

Какие будут игры

Издание The Verge собрало список всех игр, с которыми будет работать Stadia в ноябре. Они перечислены с указанием издателя в алфавитном порядке:

Bandai Namco — Dragon Ball Xenoverse 2

— Dragon Ball Xenoverse 2 Bethesda — DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood

— DOOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood Bungie — Destiny 2

— Destiny 2 Capcom — TBD

— TBD Coatsink — Get Packed (Stadia exclusive)

— Get Packed Codemasters — GRID

— GRID Deep Silver — Metro Exodus

— Metro Exodus Drool — Thumper

— Thumper Electronic Arts — TBD

— TBD Giants Software — Farming Simulator 19

— Farming Simulator 19 Larian Studios — Baldur’s Gate 3

— Baldur’s Gate 3 nWay Games — Power Rangers: Battle for the Grid

— Power Rangers: Battle for the Grid Rockstar Games — TBD

— TBD Sega — Football Manager

— Football Manager SNK — Samurai Shodown

— Samurai Shodown Square Enix — Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider

— Final Fantasy XV, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider 2K Games — NBA 2K, Borderlands 3

— NBA 2K, Borderlands 3 Tequila Works — Gylt

— Gylt Warner Bros. — Mortal Kombat 11

— Mortal Kombat 11 THQ — Darksiders Genesis

— Darksiders Genesis Ubisoft — Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2, Trials Rising, The Crew 2.

Пока что у Stadia только один эксклюзив — игра Gylt от студии Tequila Works, создателей пазла Rime.