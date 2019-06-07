Google Stadia: 1 Тбайт данных за 65 часов и другие подробности

Сообщив коммерческие условия и требования для доступа к своей готовящейся к запуску потоковой игровой службе нового поколения Stadia, компания Google назвала критерии пропускной способности сети, обеспечивающие то или иное качество изображения. Неизменным условием является частота 60 кадров/с, при этом разрешение, качество звука и наличие высокого динамического диапазона могут настраиваться.

Минимальные рекомендуемые требования предусматривают ширину канала в 10 Мбит/с, при этом служба обеспечит вещание в разрешении 720p при стереозвуке. 1080p с объёмным звучанием и HDR потребует вдвое большей пропускной способности. Ну а 4K/60p HDR 5.1 Surround ставит условие 35 Мбит/с.

Кажется, что для заявленного качества изображения битрейт довольно низкий. По крайней мере, с использованием привычных алгоритмов потокового сжатия добиться чёткости изображения будет весьма затруднительно. Тем не менее, Google провела большую работу в этом направлении, так что названные значения должны быть обоснованными.

Но сегодня ясно одно: подписчики Stadia Pro будут потреблять терабайт данных или больше за считанные 65 часов игрового времени. Один лишь час игры в 4K потребует 15,75 Гбайт данных, в 1080p — 9 Гбайт, а в 720p — соответственно 4,5 Гбайт. Так что естественным условием использования Stadia является не тарифицированный по объёму трафика выход в Интернет.

Ещё следует учитывать весьма высокие требования ко времени отклика — чем меньше оно будет, тем более отзывчивое управление получит пользователь. При этом компания позаботилась об архитектуре игровой платформы, чтобы минимизировать задержки между движениями пальцев и отображаемой картинкой, в том числе на уровне пользовательского оборудования: например, фирменный контроллер Stadia обеспечивает наилучшее окружение, так как использует прямое подключение к службам Google по Wi-Fi. Впрочем, играть можно на любом поддерживаемом контроллере, включая мышь и клавиатуру. Компания заявляет, что воплотила в проекте 20-летний опыт и способна транслировать изображение от серверов к пользователю со скоростью, опережающей передачу сигнала от глаз к мозгу.

Запуск службы Stadia Pro 4K состоится в ноябре. Стартовый пакет Founders Edition, на который уже открыты предварительные заказы, обойдётся в $129. Он включает контроллер в тёмно-синем ограниченном исполнении, брелок Chromecast Ultra, 3 месяца подписки для двух пользователей и полное окружение Destiny 2 со всеми дополнениями (существующие игроки смогут экспортировать в Stadia достигнутый игровой прогресс и достижения с любой платформы). Дальнейшая оплата составит $9,99 — подписка предусматривает также скидки на некоторые игры. Дополнительный контроллер Stadia можно приобрести за $69 в трёх цветовых исполнениях: белом, чёрном, и светло-салатном (васаби).

Важно отметить, что первоначально Google Stadia будет доступна только в 14 странах: США , Канада, Великобритания, Ирландия, Германия, Франция, Испания , Италия, Голландия, Бельгия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия. Но уже в 2020 году их список будет расширен.

Пока Google и её партнёры опираются на традиционную модель распространения, то есть пользователям придётся покупать игры. В таком случае, озвученная ранее идея мгновенного запуска понравившейся игры прямо из YouTube-трансляции должна предусматривать если не почасовую оплату, то хотя бы какой-то демонстрационный доступ. Впрочем, служба предоставит и набор условно-бесплатных проектов. В следующем году будет запущена подписка Stadia Base, не требующая ежемесячных платежей, но ограниченная лишь разрешением 1080/60p со стереозвуком. Таким образом, игровая платформа будет иметь и полностью бесплатную составляющую и, конечно, позволит подключаться к чужим игровым трансляциям.

На момент старта службы играть можно будет на телевизоре через брелок Chromecast, на ПК, ноутбуке или планшете через браузер Chrome , а также на смартфонах Google Pixel 3 и 3a через приложение Stadia. Не ясно, технические ли ограничения или желание поддержать свой продукт не позволили службе работать на других смартфонах. Но Google обещает постепенно расширять список поддерживаемых устройств, включая сторонние смартфоны. Несмотря на те или иные ограничения и сложности начального этапа, совершенно очевидно, что за потоковыми играми будущее. Ведь они не требуют мощного оборудования, загрузок, инсталлирования и патчей, максимально мобильны и кроссплатформенны.

В очень раннем списке игр службы Stadia присутствует порядка 30 наименований от существующих блокбастеров и готовящихся претендентов до инди-игр. Google отмечает, что работает с сотнями разработчиками и издательствами по всему миру, чтобы предоставить пользователям богатое игровое окружение и широкий выбор в самых разных жанрах. Очевидно, что уже ко времени начала коммерческого использования в конце года список будет значительно расширен.

Главным игровым анонсом во время презентации Google Connect стало долгожданное продолжение классической ролевой серии — Baldur's Gate 3 от бельгийской Larian Studios, известной по Divinity: Original Sin. Игра выйдет на ПК и Stadia и пока представлена лишь вводным кинематографическим роликом.



