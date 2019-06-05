PlayStation 5 получит SSD в базовой версии и 4К с частотой 120 Гц

В своём первом интервью после вступления в должность генерального директора Sony PlayStation, Джим Райан поделился некоторыми подробностями о готовящейся к выпуску игровой консоли PlayStation 5.

PlayStation 4

Райан рассказал, что компания планирует внедрить «игру между поколениями», предлагая игрокам возможность играть на PS4, затем переключиться на новую консоль и продолжить игру, сохраняя все достижения, а затем, при желании, вернуться обратно.

В своём разговоре с CNET Райан также сообщил, что SSD-накопитель Sony, специально разработанный для консоли, будет предлагаться как часть базовой версии по умолчанию. Он также добавил, что устройство будет предлагать изображения с высоким разрешением 4K при кадровой частоте 120 Гц, что в два раза превышает частоту обновления экрана большинства телевизоров.

Когда же Sony PlayStation 5 выйдет на рынок – Джим Райан так и не сообщил. Предположительно, новинка появится осенью 2020 года. Также стоит отметить, что PlayStation 5 это условное обозначение консоли. И какое имя получит приставка в конечном итоге – пока неизвестно.




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