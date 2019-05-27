В Сеть «утекли» изображения фиолетовой Xbox One S в стиле Fortnite

В Сеть «утекли» изображения фиолетовой Xbox One S в стиле Fortnite

Сетевые источники сообщают о том, что корпорация Microsoft может в скором времени выпустить лимитированное издание игровой консоли Xbox One S в стиле Fortnite. Новый комплект Xbox One S Fortnite Limited Edition придётся по вкусу любителям популярной игры, поскольку он будет содержать, помимо стилизованной консоли, скин Dark Vertex, а также 2000 единиц игровой валюты. В сообщении также говорится о том, что комплект будет дополняться месячной подпиской на сервисы Xbox Live Gold, EA Access и Xbox Game Pass.

Точная дата начала продаж игровой консоли в новом исполнении ещё не была озвучена. Согласно имеющейся информации, устройство получит накопитель ёмкостью 1 Тбайт, оптический привод Blu-ray, а его стоимость составит $299. Стоит отметить, что этот случай не является первым, когда Microsoft выпускает ограниченное издание консоли, посвящённое какому-либо игровому проекту. Ранее была запущена версия Xbox One S для фанатов Minecraft.

В Сеть «утекли» изображения фиолетовой Xbox One S в стиле Fortnite

Напомним, корпорация Microsoft появится на ежегодной выставке E3 9 июня. Ранее сообщалось, что компания анонсирует массу значимых продуктов. На основании этого можно предположить, что фиолетовая версия Xbox One S будет официально представлена в рамках этого мероприятия. Ожидается, что на презентации Microsoft будут объявлены планы касательно дальнейшего будущего потокового игрового сервиса xCloud. Не исключено, что разработчик представит новую игру Gears 5, а также консоль следующего поколения, известную под кодовым названием Anaconda.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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