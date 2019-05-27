Новая RPG Warhammer: Chaosbane готовится к выходу

В то время, когда силы Хаоса в лице компании Games Workshop разрушили дорогую игрокам вселенную Warhammer: Fantasy Battles, компьютерные игры по мотивам продолжают плодиться и размножаться. Компании Bigben и Eko Software представили сюжетный трейлер о мрачной истории мира игры Warhammer: Chaosbane.

В эпоху беззакония и отчаяния разоренная гражданской войной и опустошенная чумой и голодом Империя лежит в руинах. Это был 2301-й год, когда курганский вождь Асавар Кул объединил дикие племена Пустошей Хаоса и пошел войной на земли людей. Захватчики вторглись в отдаленное северное королевство Кислев и взяли штурмом его крупнейший город Прааг.

Даже в эти мрачные времена дворянин из южных земель по имени Магнус смог поднять людей Империи на борьбу с захватчиками. Объединенная армия выдвинулась на помощь столице Кислева и вступила в грандиозную битву с войсками Кула у самых стен города. Благодаря помощи могучих героев со всего света Магнус победил Кула, и орды Хаоса рассеялись по ветру. Благословленный богами и провозглашенный истинным императором, Магнус вернулся в Нульн с триумфом. Впрочем, пока Старый Свет еще праздновал победу, Темные боги уже планировали свою месть...

Если вы думаете, что новая игра - очередная стратегия, то глубоко заблуждаетесь. Warhammer: Chaosbane – это первая hack'n'slash rpg в знаменитом cеттинге. Игра отправит игроков в самое сердце Старого Мира вселенной Warhammer Fantasy Battles, где бушует Великая война с Хаосом — кровавый конфликт, опустошающий Империю людей. Играя за человека, высшего эльфа, лесного эльфа и гнома, игроки побывают в легендарных локациях, знакомых миллионам фанатов вселенной Warhammer по всему миру.

- Сценарий написан Майком Ли (автором «Black Library»), композитор — Ченс Томас.

- Динамичные бои: 180 разных способностей помогут прорваться через вражеские орды, будь они в канализациях Нульна или на разрушенных улицах Праага. Активация «Жажды крови» поможет выбраться из самого затруднительного положения.

- 4 класса с уникальными навыками: Воин Империи легко переносит самые страшные раны, Гном специализируется на ближнем бою, Высший эльф атакует издали магией, а Лесной эльф — несравненный мастер лука и капканов.

- Огромный бестиарий включает в себя 70 монстров и невероятных боссов, в том числе и богов Хаоса. Сражайтесь со слугами Нургла или порождениями Кхорна.



- Продуманный кооператив до 4 игроков: игра заточена под совместное прохождение как в локальном, так и в онлайн режиме. Разные навыки и способности можно комбинировать для еще более разрушительного эффекта.



- Высокая реиграбельность: игроков ждет не только режим Истории, но еще и 10 уровней сложности, сотни подземелий и новый контент с каждым обновлением.

Warhammer: Chaosbane поступит в продажу 4 июня 2019 года для PlayStation 4, Xbox One и PC.