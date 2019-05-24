Panic анонсировала мобильную консоль Playdate с черно-белым экраном

Компания Panic анонсировала мобильную игровую приставку Playdate с монохромным дисплеем без подсветки, необычными органами управлениями и предустановленными играми, меняющимися по сезонам.

Playdate

Дизайн

Консоль Panic Playdate выполнена в стиле классических приставок по типу Game Boy, за исключением «заводной рукоятки» на правой грани, которая является аналоговым органом управления в играх и позволяет, например, «перемотать время» назад или вперед.

Характеристики

Габариты Panic Playdate составляют 74?76?9 мм, что позволяет консоли поместиться в кармане. Изображение выводится на монохромный 2,7-дюймовый дисплей с разрешением 400?240 пикселей производства Sharp. Помимо этого, приставка оснащена Wi-Fi, Bluetooth, USB-C и 3,5-мм аудиоразъёмом.

Игры

Консоль Panic Playdate также получит необычную схему распространения игр. Приставка будет иметь всего одну предустановленная игру, каждую неделю в течение 3 месяцев будет загружаться ещё одна. Первой игрой станет Crankin’s Time Travel Adventure от автора Katamari Damacy.

Playdate

ОС

Работа над Panic Playdate велась более 4 лет, за которые была создана программная среда Playdate OS. В создании дизайна ОС участвовала шведская компания Teenage Engineering, занимающаяся выпуском синтезаторов и другой электроники, которая и придумала «заводную рукоятку».

Сроки выхода и стоимость

Предварительные заказы на консоль Panic Playdate откроются в конце 2019 года, а поставки стартуют в начале 2020 года. Розничная стоимость устройства будет равна $149.


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