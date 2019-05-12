Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500

Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5.

Сроки выхода и стоимость

Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500. При этом, он прогнозирует продажи на уровне 6 миллионов экземпляров к 31 марта 2021 и 21 миллионов – к 31 марта 2022 года.

Ранние слухи

Исходя из более ранних слухов, PlayStation 5 будет анонсирована в середине 2019 года, полноценная презентация состоится в декабре 2019 года на мероприятии PlayStation Experience, а продажи стартуют в апреле или ноябре 2020 года.

Характеристики

Приставка Sony PlayStation 5 построена на базе 7-нм восьмиядерного чипсета AMD Ryzen с архитектурой Zen 2 и графическим процессором Radeon Navi, поддерживающим трассировку лучей и 8K-разрешение.

Использование улучшенного SSD с повышенной пропускной способностью позволит ускорить загрузку игр относительно аналогичных носителей на ПК. Помимо этого, будет решена проблема со звуком, которая разочаровал многих пользователей PlayStation 3 и PlayStation 4.