Видео: Sony представила новое ограниченное издание Days of Play консоли PS4 Slim

Видео: Sony представила новое ограниченное издание Days of Play консоли PS4 Slim

Во время прошлогодней акции Days of Play («Время играть») компания Sony представила ограниченную серию консоли PS4 Slim в синем исполнении. Что ж — мероприятие возвращается в этом году в июне, причём вскоре у игроков появится возможность приобрести ещё одно тематическое специальное издание PS4 Slim.

С дизайном этого варианта можно ознакомиться в приведённом трейлере: он настолько прост и лаконичен, насколько возможно. Обычный чёрный цвет корпуса был заменён на стальной серый. Также на верхнюю грань были нанесены узнаваемые символы основных кнопок DualShock. В комплекте идёт контроллер DualShock 4 в соответствующем исполнении.

Откровенно говоря, предложение не особенно впечатляет: если прочитать комментарии, можно заметить, что многие игроки недоумевают, почему в ограниченную серию пошла базовая система, а не PlayStation 4 Pro? Единственное, что роднит Days of Play PS4 Slim и PS4 Pro, — это встроенный накопитель ёмкостью 1 Тбайт. В остальном система выглядит и является обычной PlayStation 4.

Видео: Sony представила новое ограниченное издание Days of Play консоли PS4 Slim

Прошлогоднее издание Days of Play консоли PS4

Ожидается, что консоль появится на прилавках магазинов в июне, как и во время прошлогодней акции «Время играть». Если цена будет соответствовать предшественнице, она должна составить $299,99 на рынке США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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