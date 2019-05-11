Na’Vi запускают обучающий буткемп по CS:GO. Лучших игроков возьмут в юношеский состав NAVI.Junior

Украинский киберспортивный клуб Na’Vi запускает обучающий буткамп по CS:GO – Esports Camp. Основная цель ? сформировать NAVI.Junior, юношеский состав в дисциплине, который будет в дальнейшем защищать желто-черные цвета. Об этом AIN.UA сообщили в пресс-службе Natus Vincere. Прием заявок уже стартовал и продлится до 16 мая, пишут AIN.UA.

Сколько игроков отберут в NAVI Esports Camp

В кемп отберут 10 человек, которые пройдут специально разработанный курс подготовки. Курс стартует в июне и завершится 20 августа. Наиболее перспективные игроки подпишут контракты с Natus Vincere, сформируют молодежный ростер и получат полную поддержку организации.

Отбирать лучших будут исходя из ряда основных параметров: характер игроков, их технические навыки, механика игры, реакция, скорость и принцип мышления.

Чему будут учить

Тренером команды станет тренер команды Амиран «Ami» Рехвиашвили.

“Мы будем учить дисциплине, как общаться с партнерами, фанатами, отвечать на вопросы СМИ, действовать в критически ситуациях. А потом со временем перейдем к более игровым моментам. Распорядок будет непростой для ребят: ранние подъемы, занятия физкультурой, лекции, работа с психологом. Будут приезжать ребята из основной команды, советовать, общаться”, – рассказал Рехвиашвили.

Также у игроков будет свой диетолог, который разработает специальную диету для каждого.

На буткемпе Na’Vi планируют отточить методологию обучение, чтобы в будущем запустить академию кибеспорта, где будут проводить обучение не только по CS:GO, но и в других дисциплинах.

Требования к кандидатам

  • возраст от 16 до 19 лет (16 лет исполнится не позднее сентября 2019 года);
  • игровой опыт – обязателен. FACEIT: ранг 10;
  • знание русского языка (гражданство не имеет значения);
  • возможность временного переезда в Киев (организация обеспечит участников проекта всем необходимым).

В заявке нужно указать ссылки на соцсети, адрес электронной почты, а также наличие медицинских противопоказаний и имеющийся опыт в киберспорте. Помимо этого кандидатам нужно записать видеоролик с ответом на вопрос «почему именно ты должен попасть в наш проект?» хронометражем от 30 до 60 секунд.

Напомним, украинская Na’Vi стала чемпионом на турнире по CS:GO и выиграла $250 000.


Майя Яровая, AIN


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Na’Vi запускают обучающий буткемп по CS:GO. Лучших игроков возьмут в юношеский состав NAVI.Junior
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