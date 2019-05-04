В AMD считают, что PlayStation нового поколения предложит нечто особенное

В прошлом месяце компания Sony раскрыла первые подробности о своей будущей консоли PlayStation 5, что вызвало массу обсуждений, причём не только среди рядовых пользователей. Например, несколько слов о новинке сказала на днях и Лиза Су (Lisa Su), президент и генеральный директор AMD, на «железе» которой как раз и будет построена будущая PlayStation 5.

«То, что мы сделали вместе с Sony, действительно разработано по их просьбе, для их "особого соуса"», — сказала Лиза Су в разговоре с CNBC. — «Для нас это большая честь. Мы очень рады тому, что сможет сделать PlayStation следующего поколения».

Что конкретно подразумевает глава AMD под «особым соусом» — до конца не ясно. Можно предположить, что речь идёт о поддержке трассировки лучей в реальном времени, поддержку которой обеспечит графический процессор Navi. Sony, кстати, это подтвердила. Либо «соус» будет состоять из нескольких «ингредиентов», и трассировка станет одним из них. С другой стороны, Лиза Су могла говорить о чём-то совсем другом, ведь сама PlayStation 5 ещё далека от релиза, и в ней явно найдётся нечто большее, чем то, о чём уже было объявлено.

Сама Sony на данный момент заявила, что в основе PlayStation 5 будет лежать процессор AMD с архитектурой Zen 2 и графический ускоритель на базе AMD Navi. Оба эти элемента уже сами по себе должны обеспечить очень значительный прирост производительности по сравнению с «железом» актуальных PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Тем интереснее, что кроме прочего будущая консоль Sony также получит твердотельный накопитель, что также положительно скажется на производительности.

Ещё отметим, что согласно данным одного из разработчиков, производительность графики в имеющихся на данный момент комплектах для разработчиков PlayStation 5 составляет почти 13 Тфлопс. Конечно, это неофициальная информация, да к тому же ранние комплекты для разработчиков могут ощутимо отличаться от финального продукта. Но в любом случае, графика в новой PlayStation должна быть мощная. Также источник отметил большой объём быстрой оперативной памяти.



