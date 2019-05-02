Бюджетная версия Nintendo Switch выйдет летом

Nintendo может представить бюджетную версию игровой консоли Switch уже этим летом – сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на компетентный источник.

Nintendo Switch

Недорогая Nintendo Switch может поступить в продажу в июне 2019 года. Помимо этого, была подтверждена возможность использования консоли не только в портативном режиме, но и в стационарном вместе с телевизором.

Исходя из ранних слухов, после бюджетной версии Switch может быть выпущена и консоль следующего поколения. Однако в Bloomberg сомневаются, что это произойдет в ближайшее время. Тем более, информация о заказах Nintendo новых комплектующих у партнёров-производителей пока что отсутствует.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Как эволюционировали видеоигры NHL: видеоКак эволюционировали видеоигры NHL: видео
Google Stadia сможет запускать игры в 4K и 60 fps при скорости интернета 35 Мбит/сGoogle Stadia сможет запускать игры в 4K и 60 fps при скорости интернета 35 Мбит/с
Аналитик: десятки миллионов геймеров скоро разочаруются в ПКАналитик: десятки миллионов геймеров скоро разочаруются в ПК
Эволюция игровых консолей Nintendo: видеоЭволюция игровых консолей Nintendo: видео
PlayStation 5 точно не выйдет в ближайший годPlayStation 5 точно не выйдет в ближайший год
Блок рекламы


Похожие новости
Эволюция игровых консолей Nintendo: видеоЭволюция игровых консолей Nintendo: видео
PlayStation 5 точно не выйдет в ближайший годPlayStation 5 точно не выйдет в ближайший год
Nintendo не планирует представлять новые версии Switch на E3 2019Nintendo не планирует представлять новые версии Switch на E3 2019
Бюджетная версия Nintendo Switch выйдет осеньюБюджетная версия Nintendo Switch выйдет осенью
3dRudder выпустит ножной контроллер для PlayStation VR этим летом3dRudder выпустит ножной контроллер для PlayStation VR этим летом
Ретро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет в сентябре с 40 предустановленными играмиРетро-консоль Sega Mega Drive Mini выйдет в сентябре с 40 предустановленными играми
Nintendo выпустит две новые консолиNintendo выпустит две новые консоли
Xbox One без дисковода выйдет уже этой веснойXbox One без дисковода выйдет уже этой весной
Nintendo выпустит портативную версию консоли SwitchNintendo выпустит портативную версию консоли Switch
До апреля Nintendo не планирует снижать цену на Switch и не готовит обновлённую модельДо апреля Nintendo не планирует снижать цену на Switch и не готовит обновлённую модель
Последние новости
Подгружаем последние новости