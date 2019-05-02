Бюджетная версия Nintendo Switch выйдет летом

Nintendo может представить бюджетную версию игровой консоли Switch уже этим летом – сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на компетентный источник.

Недорогая Nintendo Switch может поступить в продажу в июне 2019 года. Помимо этого, была подтверждена возможность использования консоли не только в портативном режиме, но и в стационарном вместе с телевизором.

Исходя из ранних слухов, после бюджетной версии Switch может быть выпущена и консоль следующего поколения. Однако в Bloomberg сомневаются, что это произойдет в ближайшее время. Тем более, информация о заказах Nintendo новых комплектующих у партнёров-производителей пока что отсутствует.