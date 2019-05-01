Valve представила VR-шлем Index по цене €1079 за полный комплект

Valve уделяет большое внимание развитию отрасли виртуальной реальности и своей платформе SteamVR. Компания представила собственную VR-гарнитуру Valve Index, которая в ближайшее время поступит в продажу.

Valve Index

VR-шлем Valve Index получил два IPS-дисплея с разрешением 1440?1600 пикселей, частотой обновления развёртки 120 Гц (144 Гц в экспериментальном режиме), на 20% большими углами обзора относительно HTC Vive (110°), а также отсутствием «эффекта экранной двери», заключающемся в видимости пространства между отдельными пикселями.

Valve Index
Valve Index
Valve Index Controllers
Valve Index Controllers

Valve Index имеет две фронтальные камеры, интегрированные наушники (также есть 3,5 мм разъём для подключения внешних наушников), а также поддержку системы отслеживания движений SteamVR Tracking 2.0. Также Index включает одноимённые специально разработанные манипуляторы, каждый из которых оснащен 87 датчиками для отслеживания не только положения в пространстве, но и расположения пальцев и силы хвата.

Системные требования

Valve Index требует для работы минимум 2-ядерный процессор с функцией многопоточности Hyper-Threading, 8 ГБ ОЗУ и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480. VR-гарнитура совместима с ПК под управлением ОС Windows 10, Linux и SteamOS, а для подключения можно использовать порты USB 3.0 и DisplayPort 1.2.

Цены на Valve Index

  • €1079 – полный комплект, состоящий из самого шлема, двух контроллеров, а также двух базовых станций;
  • €799 – шлем и два контроллера;
  • €539 – шлем;
  • €299 – два контроллера;
  • €159 – Base Station 2.0.
Valve Index

Valve Index уже доступен для предварительного заказа с сегодняшнего дня. Поставки устройства начнутся 28 июня. Помимо этого, к концу 2019 года Valve выпустит «флагманскую VR-игру», информация о которой пока что отсутствует.


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