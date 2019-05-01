Valve представила VR-шлем Index по цене €1079 за полный комплект

Valve уделяет большое внимание развитию отрасли виртуальной реальности и своей платформе SteamVR. Компания представила собственную VR-гарнитуру Valve Index, которая в ближайшее время поступит в продажу.

VR-шлем Valve Index получил два IPS-дисплея с разрешением 1440?1600 пикселей, частотой обновления развёртки 120 Гц (144 Гц в экспериментальном режиме), на 20% большими углами обзора относительно HTC Vive (110°), а также отсутствием «эффекта экранной двери», заключающемся в видимости пространства между отдельными пикселями.

Valve Index имеет две фронтальные камеры, интегрированные наушники (также есть 3,5 мм разъём для подключения внешних наушников), а также поддержку системы отслеживания движений SteamVR Tracking 2.0. Также Index включает одноимённые специально разработанные манипуляторы, каждый из которых оснащен 87 датчиками для отслеживания не только положения в пространстве, но и расположения пальцев и силы хвата.

Системные требования

Valve Index требует для работы минимум 2-ядерный процессор с функцией многопоточности Hyper-Threading, 8 ГБ ОЗУ и видеокарту NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 480. VR-гарнитура совместима с ПК под управлением ОС Windows 10, Linux и SteamOS, а для подключения можно использовать порты USB 3.0 и DisplayPort 1.2.

Цены на Valve Index

€1079 – полный комплект, состоящий из самого шлема, двух контроллеров, а также двух базовых станций;

€799 – шлем и два контроллера;

€539 – шлем;

€299 – два контроллера;

€159 – Base Station 2.0.

Valve Index уже доступен для предварительного заказа с сегодняшнего дня. Поставки устройства начнутся 28 июня. Помимо этого, к концу 2019 года Valve выпустит «флагманскую VR-игру», информация о которой пока что отсутствует.