Google Stadia сможет запускать игры в 4K и 60 fps при скорости интернета 35 Мбит/с

В марте Google представила сервис облачного гейминга Stadia, который потенциально может «убить» игровые консоли как класс. Вице-президент Google Фил Харрисон раскрыл новые подробности о будущем сервисе компании.

Харрисон сообщил, что для работы игр в 4K-разрешении с HDR при 60 к/c понадобится скорость интернета в районе 30-35 Мбит/с. Для игры в Full HD будет достаточно 20-25 Мбит/с. В странах, где запустят сервис, (США, Канада, Великобритания и страны Западной Европы) данная скорость считается вполне обыденной.