Google Stadia сможет запускать игры в 4K и 60 fps при скорости интернета 35 Мбит/с

В марте Google представила сервис облачного гейминга Stadia, который потенциально может «убить» игровые консоли как класс. Вице-президент Google Фил Харрисон раскрыл новые подробности о будущем сервисе компании.

Google Stadia

Харрисон сообщил, что для работы игр в 4K-разрешении с HDR при 60 к/c понадобится скорость интернета в районе 30-35 Мбит/с. Для игры в Full HD будет достаточно 20-25 Мбит/с. В странах, где запустят сервис, (США, Канада, Великобритания и страны Западной Европы) данная скорость считается вполне обыденной.

Напомним, что потоковый сервис Google Stadia позиционируется в качестве «Netflix для игр» и позволит запускать любые игры на любом устройстве, начиная со смартфона и заканчивая смарт-телевизором. Предусмотрен кросс-платформенный мультиплеер. В перспективе будет добавлена поддержка 8K и 120 к/с.




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