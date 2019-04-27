Аналитик: десятки миллионов геймеров скоро разочаруются в ПК

Армия пользователей ПК, использующих свои системы для развлечений, в ближайшие несколько лет будет активно терять своих приверженцев. Ожидается, что за период до 2022 года порядка 20 миллионов геймеров по всему миру откажутся от использования ПК. Все они перейдут с компьютеров на игровые консоли или какие-то другие подобные устройства, подключаемые к телевизорам. Такой безрадостный для компьютерного рынка прогноз выдала аналитическая компания Jon Peddie Research, известная нашим читателям по подсчётам объёмов продаж графических карт.

В качестве причин ожидаемого падения интереса к игровым компьютерам аналитики называют несколько факторов. В первую очередь, скажется наметившееся замедление прогресса в развитии процессоров и видеокарт. Если ранее игровое железо обновлялось ежегодно, давая обладателям ПК возможность ощутимо улучшать характеристики их систем, то теперь циклы обновления CPU и GPU растягиваются по времени, что сделает консоли конкурентоспособными на фоне компьютеров в течение значительно более длительного времени.

Вторая, но не менее весомая причина, состоит в увеличении стоимости комплектующих. Первый удар по рынку игровых компонентов нанёс майнинговый бум, на фоне которого цены на графические карты существенно выросли. Но и позднее, несмотря на окончание ажиотажного спроса на видеокарты, к старому уровню цены так и не вернулись. Производители как процессоров, так и видеокарт, стали выпускать новые продукты, относя их к более высоким ценовым категориям, в результате чего флагманские конфигурации игровых ПК ощутимо подорожали. Особенно заметную роль в этом процессе сыграла NVIDIA, новое поколение GPU которой в отсутствии конкуренции получило заметно увеличившиеся стартовые цены.

Таким образом, следующее поколение игровых приставок может оказаться куда более рациональным вложением средств для геймеров, особенно для той их части, которая традиционно не гонялась за передовыми технологиями и ориентировалась на компьютеры не самого высокого уровня.

В то же время отчёт Jon Peddie Research не считает складывающуюся ситуацию потенциально опасной для будущего рынка игрового оборудования. Общее число активных ПК-геймеров оценивается в 1,2 млрд человек и дезертирство нескольких десятков миллионов пользователей вряд ли окажет существенное влияние на общую картину. Здесь скорее важна сама тенденция. Джон Педди (Jon Peddie), президент Jon Peddie Research, говорит так: «Рынок ПК продолжает сокращаться, потому что имевшие место в прошлом инновации, которые обеспечивают ускорение и новые возможности, практически прекратились, а период смены поколений новых продуктов увеличивается до четырех лет. Пока это не катастрофа, и рынок графических процессоров по-прежнему имеет огромную ёмкость. Тем не менее, есть предпосылки, которые заставят часть игрового рынка переориентироваться на телевизоры и связанные с ними игровые сервисы».

Немалое число пользователей будет способен оттянуть на себя новый вид «консольного гейминга» — облачный стриминг игр на телевизоры, который, как ожидается, начнёт обретать широкую популярность в районе 2020 года. В этом случае игроки вообще не будут нуждаться в приобретении каких-либо дорогостоящих аппаратных устройств, а смогут ограничиться лишь покупкой контроллера и абонентской платой за сервис, получая игровой контент напрямую на экран телевизора через интернет. Хорошим примером воплощения этой технологии может стать сервис Google Stadia, который обещает выделять в распоряжение игроков значительные вычислительные и графические мощности, позволяющие отображать игры в разрешении 4К с кадровой частотой 60 Гц.

Иными словами, геймеры в будущем получат очень широкий выбор альтернатив, игровой ПК среди которых будет далеко не единственным и, возможно, не лучшим и не самым выгодным вариантом. Вполне очевидно, что какая-то их часть предпочтёт отказаться от ПК и мигрирует на другие устройства и технологии. При этом большинство пользователей, решивших покинуть «мир ПК», будет состоять из тех, кто располагал системами с ценой ниже $1000. Однако ощутит исход приверженцев в том числе средний и верхний сегмент компьютерного рынка, говорится в отчёте.



