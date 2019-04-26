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2019-04-26
Как эволюционировали видеоигры NHL: видео
В ролике, подготовленном авторами YouTube-канала Video Games Evolution, показаны все игры серии, начиная от первой, вышедшей в далеком 1991 году и называвшейся NHL Hockey, и заканчивая NHL 19, выпущенной осенью 2018 года.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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