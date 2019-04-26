PlayStation 5 точно не выйдет в ближайший год

Sony отчиталась о прибыли за 2018 год и заодно прокомментировала будущее игровой консоли PlayStation. Производитель сообщил через журналиста WSJ, что PlayStation 5 на полках магазинов не появится в следующие 12 месяцев – то есть до апреля 2020 года.

Название новой консоли также официально не раскрыто – пока японский производитель называет её просто «PlayStation следующего поколения». Хотя почти наверняка новая приставка будет называться PlayStation 5.

Отчёт Sony за финансовый 2018 год

Что касается отчета компании, то за финансовый 2018 год, консолидированная выручка Sony достигла $77,5 млрд. Это на 1% больше, чем за прошлый финансовый год.

Самым прибыльным в 2018 году оказалось подразделение Game and Network Services, которое принесло компании $20,7 млрд, что на 19% больше, чем годом ранее. За весь прошедший год Sony отгрузила 17,8 миллиона единиц PS4. Общее количество отгруженных консолей PS4 с момента выпуска оригинальной модели на данный момент достигло 96,8 млн штук. В 2019 финансовом году Sony планирует реализовать еще 16 миллионов единиц PS4. Таким образом, в июле текущего года продажи всех PlayStation 4 достигнут рубежа в 100 млн единиц.

Выручка мобильного подразделения Sony за отчетный период сократилась в 1,5 раза, а операционный убыток по этому направления в годовом выражении вырос более чем в три раза.

Количество подписчиков PS Plus за прошедший год увеличилось на 2,2 млн человек, и теперь составляет 36,4 миллиона пользователей. Число пользователей стримингового сервиса PS Now достигло 700 тысяч человек и продолжает расти.

За отчетный год продажи софта достигли 257,7 миллиона копий, 54,7 миллиона из которых пришлось на четвертый квартал (45% от этого количества – загрузки игр).