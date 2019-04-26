Nintendo не планирует представлять новые версии Switch на E3 2019

В последнее время появились слухи, что компания Nintendo готовит несколько новых версий своей игровой консоли Switch, и их анонс может состояться уже в середине июня на крупнейшей игровой выставке E3. Однако теперь выяснилось, что эти предположения не имеют ничего общего с реальными планами Nintendo.

На недавнем брифинге Nintendo, посвящённом последним финансовым показателям компании, её генеральный директор Сюнтаро Фурукава (Shuntaro Furukawa) подтвердил, что на выставке E3 в этом году какое-либо новое оборудование Nintendo анонсировано не будет. Об этом сообщает корреспондент Reuters Сэм Нусси (Sam Nussey).

Вместе с тем глава Nintendo заявил, что компания постоянно разрабатывает различное новое оборудование, просто пока что она не готова представлять какие-либо новинки. Так что если новые анонсы и состоятся в обозримом будущем, то произойдёт это когда-то после выставки E3.

Отметим, что недавно агентство Bloomberg сообщило, что более доступная консоль Nintendo Switch Lite будет выпущена уже в конце июня. Однако в свете вышеописанных заявлений генерального директора Nintendo такое развитие событий выглядит маловероятным. Также отмечается, что когда-то в этом году будет выпущена обновлённая версия обычной Nintendo Switch, а вот на появление более мощной версии, по данным Bloomberg, рассчитывать не стоит.

В конце же хотелось бы отметить, что за текущий финансовый год компания Nintendo планирует продать 18 млн консолей Switch. За прошлый финансовый год, который закончился в марте, компания продала 16,95 млн единиц своей консоли. Также Nintendo планирует увеличить продажи игр для Switch с 118,55 до 125 млн за год.



