Sony выпустит осенью PlayStation 4 Super Slim

По сообщению издания SegmentNext, компания Sony планирует выпустить PlayStation 4 Super Slim осенью текущего года.

PlayStation 5

Как и в случае с моделью PS3 Super Slim, производитель уменьшит размеры грядущей PS4 Super Slim. Более того, цена консоли также будет снижена. Предположительно, новинка будет обладать 7-нм процессором (у обычной Slim-версии 16-нм процессор). Размер кристалла процессора составит 110 мм. Также сообщается, что ёмкость системного хранилища консоли будет снижена.

Официальный дебют Sony PS4 Super Slim состоится в сентябре-ноябре текущего года. В продаже новая консоль может появится в конце этого года. Стоимость новинки составит €199.


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