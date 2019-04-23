Утечка подтверждает использование Ryzen Embedded V1000 в портативной консоли GPD Win 2 Max

Утечка подтверждает использование Ryzen Embedded V1000 в портативной консоли GPD Win 2 Max

В начале этого месяца появились слухи, что компания GPD планирует выпустить новую более мощную версию своего гибрида ноутбука и портативной игровой консоли GPD Win 2. Теперь же эти слухи подтвердились, так как в Сети появились фотографии нового устройства, которое называется Win 2 Max.

Ранее GPD использовала в своих компьютерах лишь маломощные процессоры Intel семейств Celeron, Core-M и Core-Y. Теперь же появится гибрид ноутбука и портативной консоли на базе некоего процессора серии Ryzen Embedded V1000. К сожалению, конкретная модель процессора не уточняется, но в любом случае, он должен предложит куда более высокую производительность, нежели Intel Core m3-7Y30, применённый в стандартной версии GPD Win 2.

Утечка подтверждает использование Ryzen Embedded V1000 в портативной консоли GPD Win 2 Max

Несмотря на то, что модель процессора не уточняется, это точно должен быть чип с наиболее низким TDP. И по этому критерию подходят лишь двухъядерный Ryzen Embedded V1202B и четырёхъядерный Ryzen Embedded V1605B. Оба процессора поддерживают одновременную многопоточность (SMT), и их уровень TDP может быть настроен производителем устройства в пределах от 12 до 25 Вт. Заметим, что младший чип оснащён графикой Vega 3, тогда как у старшей модели имеется куда более мощная Vega 8. Поэтому хотелось бы верить, что в GPD Win 2 Max мы увидим всё же более мощный процессор.

Утечка подтверждает использование Ryzen Embedded V1000 в портативной консоли GPD Win 2 Max

Также по опубликованным фото видно, что ноутбук-консоль обладает видеовыходом HDMI, парой портов USB Type-A (версия неизвестна) и одним Type-C (вероятно, для зарядки), а также слотом microSD и 3,5-мм аудиоразъёмом. Имеется тут и слот M.2 для твердотельного накопителя, вероятно, с поддержкой NVMe. И виден также модуль Wi-Fi и Bluetooth.

Оперативная память, похоже, расположилась на другой стороне печатной платы, а потому подробностей о ней нет. А ведь оперативная память будет являться одной из важнейших составляющих Win 2 Max. Если GPD вдруг решил использовать одноканальную память, это не лучшим образом скажется на производительности встроенной графики процессора. Поэтому будем надеяться на то, что в новинке будет использована двухканальная память.

Утечка подтверждает использование Ryzen Embedded V1000 в портативной консоли GPD Win 2 Max

К сожалению, стоимость, равно как и время выхода гибрида ноутбука и консоли GPD Win 2 Max пока что не уточняются. Возможно, за счёт использования чипа от AMD производителю удастся снизить стоимость устройства.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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