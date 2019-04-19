Известны подробности о приставке Sony PlayStation 5

Компания Sony, вернее, инсайдеры в ней, раскрыли информацию о начинке игровой приставки PlayStation 5, анонс которой ожидается лишь в следующем году. Как и следовало ожидать, пятая PS будет не просто мощной, а очень мощной и даже сможет потянуть игры в разрешении 8К на максимальных настройках графики.



Sony PlayStation 5 будет построена на 7-нанометровом CPU AMD с архитектурой Zen2 и вместо винчестера получит полноценный скоростной SSD. Нас также будет ждать графика AMD Vega следующего поколения, так что можно уже попробовать подсчитать производительность всей системы в целом.



В PlayStation 5 добавят поддержку полноценного объемного звука прямо со встроенным аудиочипом, так что дополнительные примочки, кроме акустики, покупать уже не придется. Но это все лирика, главное – наличие обратной совместимости с актуальной пока еще PlayStation 4, игры на которую, как известно, стоят немалых денег. Собственно, цены на игры и стали причиной этой самой обратной совместимости – на том настояла игровая общественность. Релиз PlayStation 5 ожидается в 2020 году.