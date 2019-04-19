Бюджетная версия Nintendo Switch выйдет осенью

Согласно японскому новостному сайту The Nikkei, более дешевая версия Nintendo Switch будет выпущена осенью нынешнего года. Новая модель будет более компактной, и предназначена для мобильной игры, но сохранит возможность подключения к телевизору.

Nintendo Switch

В отчете Nikkei также говорится, что компания Nintendo готовит к выпуску и более мощную версию игровой приставки. Однако более производительная Nintendo Switch выйдет позднее, чем дешевая версия. Других подробностей о грядущей новинки пока неизвестно.

Nintendo Quality of Life

Помимо этого, Nikkei сообщает, что таинственный проект Nintendo Quality of Life был закрыт. Первоначально о проекте рассказал бывший президент Nintendo Сатору Ивата в январе 2014 года. Намерение Nintendo заключалось в разработке новой бизнес-платформы в сфере здравоохранения, которая поощряла людей жить более здоровой жизнью. Quality of Life предусматривал отслеживание сна человека. После кончины президента компании Сатору Иваты в 2015 году, Nintendo засомневалась в жизнеспособности проекта, вследствие чего Quality of Life был закрыт.


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