Самые популярные консоли всех времен (инфографика)

Портал IGN собрал топ-15 самых популярных консолей по продажам, основываясь на официальных источниках и сторонних оценках. На публикацию обратило внимание издание ITC, пишут AIN.UA .

Данные собраны в формате инфографики. Первое место занимает PlayStation 2 — консоль продалась тиражом 159 млн экземпляров. Затем идут два продукта Nintendo: Nintendo DS и Game Boy.

Всего в списке 5 продуктов Sony, 8 устройств Nintendo и 2 консоли от Microsoft . По совокупному тиражу Nintendo тоже лидирует: ее устройства продались в количестве более 674 млн экземпляров. Sony позади — у компании 418 проданных консолей. Microsoft продала около 121 млн Xbox двух поколений.

Из актуальных консолей в список IGN вошла только PlayStation 4. В свою очередь Xbox One X и Nintendo Switch не попали в рейтинг.